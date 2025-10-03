Un violento episodio ocurrido en la madrugada del martes en el barrio La Estación, Rawson, volvió a poner bajo la lupa el rol de los menores en hechos delictivos. Un adolescente de 16 años disparó en cinco oportunidades contra un policía identificado como Héctor Gabriel Riveros Alday (30), quien resultó herido de gravedad.
Jueza de Menores: el adolescente que baleó al policía iría al Nazario Benavidez
Tras el violento ataque a un efectivo policial en Rawson, la jueza de Menores, María Julia Camus, evitó dar detalles por el secreto de sumario, pero explicó cómo actúa la Justicia en estos casos y advirtió sobre el aumento de delitos sexuales y ataques en banda.