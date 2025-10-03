Jueza de Menores: el adolescente que baleó al policía iría al Nazario Benavidez

La jueza de Menores, María Julia Camus, se refirió a la situación, aunque aclaró que el expediente está bajo secreto de sumario y no podía dar precisiones sobre el caso puntual. Sí explicó cómo funciona el procedimiento en términos generales: “Se investiga desde el minuto cero. Se toman las denuncias de las personas damnificadas, se analizan los elementos de seguridad, se ordena la detención y se toma declaración indagatoria con la presencia del fiscal, la asesora de Menores y el abogado defensor”.

Camus agregó que, si se determina que el delito cometido es grave y con una condena superior a cinco años, el adolescente puede ser trasladado por 60 días al Centro Socioeducativo Nazario Benavidez, destinado exclusivamente a varones.