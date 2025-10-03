La Policía de San Juan lanzó un pedido de colaboración para dar con el paradero de Teófila de Dolores Cáceres, de 85 años, quien se encuentra desaparecida desde el jueves 2 de octubre.
Buscan a Teófila de Dolores Cáceres, de 85 años, vista por última vez el jueves
La mujer se extravió el jueves 2 de octubre. Tiene 85 años, mide 1,50 metros y al momento de ausentarse vestía pantalón verde floreado y remera tipo leopardo. Piden colaboración a la comunidad para dar con su paradero.