Buscan a Teófila de Dolores Cáceres, de 85 años, vista por última vez el jueves

La mujer se extravió el jueves 2 de octubre. Tiene 85 años, mide 1,50 metros y al momento de ausentarse vestía pantalón verde floreado y remera tipo leopardo. Piden colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

La Policía de San Juan lanzó un pedido de colaboración para dar con el paradero de Teófila de Dolores Cáceres, de 85 años, quien se encuentra desaparecida desde el jueves 2 de octubre.

Según la descripción brindada por sus familiares, la mujer es de contextura física mediana, de 1,50 metros de altura, tez trigueña y ojos marrones.

Al momento de su desaparición vestía pantalón largo verde con estampado floreado, remera blanca y marrón tipo leopardo, y llevaba consigo un bastón marrón y una cartera negra.

Las autoridades solicitan a la población que, ante cualquier información útil sobre su paradero, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o al 911.

