La temporada de verano 2025/2026 en San Juan podría comenzar antes de lo previsto. Seguridad Náutica solicitó al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte habilitar las playas de los diques y sectores seguros del río desde noviembre, en lugar de diciembre como ocurrió el año pasado.
Evalúan habilitar las playas en noviembre por la recuperación de los diques
Seguridad Náutica pidió adelantar la temporada 2025/2026. El buen nivel de agua en los diques y el calor extremo que ya se siente en la provincia respaldan la propuesta.