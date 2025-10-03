Evalúan habilitar las playas en noviembre por la recuperación de los diques

El pedido se fundamenta en la recuperación hídrica de los principales diques. En Ullum, por ejemplo, el nivel se encuentra diez metros por encima de lo registrado en 2023, lo que asegura tanto el abastecimiento para consumo como el regreso pleno de las actividades náuticas.

Si se aprueba, los balnearios habilitados serán nuevamente los de Ullum y Punta Negra, los sectores seguros del río San Juan (calle Las Moras) y puntos turísticos de Valle Fértil e Iglesia, como Cuesta del Viento.

Además, el Gobierno abrió una convocatoria a emprendedores para instalar food trucks, paradores y servicios en los perilagos, sin canon de concesión, siempre que cumplan con criterios de viabilidad y cuidado ambiental.

El anticipo de temporada coincide con jornadas de calor extremo. Este viernes, San Juan se ubicó entre las provincias más calurosas del país con más de 35° y bajo alerta por viento Zonda, condiciones que hicieron sentir al verano antes de tiempo.