Evalúan habilitar las playas en noviembre por la recuperación de los diques

Seguridad Náutica pidió adelantar la temporada 2025/2026. El buen nivel de agua en los diques y el calor extremo que ya se siente en la provincia respaldan la propuesta.

La temporada de verano 2025/2026 en San Juan podría comenzar antes de lo previsto. Seguridad Náutica solicitó al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte habilitar las playas de los diques y sectores seguros del río desde noviembre, en lugar de diciembre como ocurrió el año pasado.

La iniciativa busca extender los días de recreación y se apoyará en un refuerzo de personal: se sumarán 60 trabajadores más al operativo veraniego, que se añadirán a los casi 100 efectivos que ya operan en los espejos de agua durante todo el año.

El pedido se fundamenta en la recuperación hídrica de los principales diques. En Ullum, por ejemplo, el nivel se encuentra diez metros por encima de lo registrado en 2023, lo que asegura tanto el abastecimiento para consumo como el regreso pleno de las actividades náuticas.

Si se aprueba, los balnearios habilitados serán nuevamente los de Ullum y Punta Negra, los sectores seguros del río San Juan (calle Las Moras) y puntos turísticos de Valle Fértil e Iglesia, como Cuesta del Viento.

Además, el Gobierno abrió una convocatoria a emprendedores para instalar food trucks, paradores y servicios en los perilagos, sin canon de concesión, siempre que cumplan con criterios de viabilidad y cuidado ambiental.

El anticipo de temporada coincide con jornadas de calor extremo. Este viernes, San Juan se ubicó entre las provincias más calurosas del país con más de 35° y bajo alerta por viento Zonda, condiciones que hicieron sentir al verano antes de tiempo.

