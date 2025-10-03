Este viernes, la Justicia de Perú resolvió que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, permanezca en prisión preventiva durante nueve meses mientras avanza el proceso de extradición a la Argentina, donde está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela.
Prisión preventiva para "Pequeño J": esperan su extradición a la Argentina
El principal acusado del triple crimen de Florencio Varela seguirá preso en un penal de máxima seguridad en Perú. La Justicia le dictó 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición.