Prisión preventiva para "Pequeño J": esperan su extradición a la Argentina

Pese a los planteos de la defensa, la fiscalía solicitó la prisión preventiva y el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona dio lugar al pedido. En su resolución, consideró que “Pequeño J podría abandonar el país en cualquier momento o evadir este proceso de extradición”.

Así, se ordenó que el acusado sea trasladado al Establecimiento Penitenciario Nueva Frontera Imperial Cañete, un penal de máxima seguridad, donde quedará alojado hasta que la Argentina complete los trámites diplomáticos.

La defensa adelantó que apelará la medida, aunque por ahora el principal sospechoso del femicidio triple seguirá tras las rejas en Perú.