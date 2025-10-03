"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Prisión Preventiva

Prisión preventiva para "Pequeño J": esperan su extradición a la Argentina

El principal acusado del triple crimen de Florencio Varela seguirá preso en un penal de máxima seguridad en Perú. La Justicia le dictó 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición.

Este viernes, la Justicia de Perú resolvió que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, permanezca en prisión preventiva durante nueve meses mientras avanza el proceso de extradición a la Argentina, donde está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela.

La audiencia, realizada de manera virtual, tuvo momentos de tensión. Al inicio, el joven de 20 años declaró: “No tengo ingresos en penales” y rechazó la extradición voluntaria. Su abogado defendió su inocencia, pidió la libertad con restricciones y sostuvo: “Mi patrocinado es inocente de todos los cargos. Es un joven que tiene mucho por dar a la sociedad peruana y al Estado peruano”.

image

Te puede interesar...

Pese a los planteos de la defensa, la fiscalía solicitó la prisión preventiva y el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona dio lugar al pedido. En su resolución, consideró que “Pequeño J podría abandonar el país en cualquier momento o evadir este proceso de extradición”.

Así, se ordenó que el acusado sea trasladado al Establecimiento Penitenciario Nueva Frontera Imperial Cañete, un penal de máxima seguridad, donde quedará alojado hasta que la Argentina complete los trámites diplomáticos.

La defensa adelantó que apelará la medida, aunque por ahora el principal sospechoso del femicidio triple seguirá tras las rejas en Perú.

Temas

Te puede interesar