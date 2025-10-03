Allanaban una casa por robo y terminaron encontrando un bunker de droga

Con mandato judicial, se realizó un allanamiento en la casa de Méndez. Durante la requisa, los efectivos encontraron a la hermana del hombre, también de apellido Méndez, quien llevaba en su cartera dos frascos plásticos con 19 envoltorios de cocaína y uno de marihuana.

La mujer quedó detenida y vinculada a la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras que el hombre buscado por el robo aún permanece prófugo.