Allanaban una casa por robo y terminaron encontrando un bunker de droga

En el marco de una investigación por el robo de un celular y un parlante, la Policía y la Justicia federal detuvieron a la hermana del imputado al encontrar droga y elementos de fraccionamiento en su vivienda.

El pasado 29 de septiembre, una mujer de apellido Molina denunció en la Comisaría 9º de Caucete el robo de su celular y un parlante en su vivienda del Loteo Unión. La Policía, junto a la UFI Delitos contra la Propiedad, comenzó la investigación y, mediante cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, logró identificar al presunto responsable, un hombre de apellido Méndez.

Con mandato judicial, se realizó un allanamiento en la casa de Méndez. Durante la requisa, los efectivos encontraron a la hermana del hombre, también de apellido Méndez, quien llevaba en su cartera dos frascos plásticos con 19 envoltorios de cocaína y uno de marihuana.

La mujer quedó detenida y vinculada a la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras que el hombre buscado por el robo aún permanece prófugo.

El operativo evidencia cómo una denuncia de robo permitió descubrir un presunto punto de venta de drogas en el departamento, y la investigación continúa para dar con el sospechoso principal.

