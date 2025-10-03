El pasado 29 de septiembre, una mujer de apellido Molina denunció en la Comisaría 9º de Caucete el robo de su celular y un parlante en su vivienda del Loteo Unión. La Policía, junto a la UFI Delitos contra la Propiedad, comenzó la investigación y, mediante cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, logró identificar al presunto responsable, un hombre de apellido Méndez.
Allanaban una casa por robo y terminaron encontrando un bunker de droga
En el marco de una investigación por el robo de un celular y un parlante, la Policía y la Justicia federal detuvieron a la hermana del imputado al encontrar droga y elementos de fraccionamiento en su vivienda.