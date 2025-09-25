Vivir solo o en pareja: qué da más felicidad, según la ciencia

El matrimonio ya no marca la diferencia

A diferencia de lo que ocurría décadas atrás, el matrimonio no mostró un plus en la satisfacción vital en los primeros años posteriores a la convivencia.

En encuestas anteriores a 1993, sí se veían mejoras después del casamiento.

En los datos más recientes, esa diferencia desaparece.

“Hoy en día el matrimonio es menos importante en los primeros años de una relación que en el pasado, probablemente debido a los cambios sociales y a la creciente aceptación de la cohabitación no marital”, explicó El-Awad.

Este hallazgo refleja una transformación cultural: vivir juntos ya no necesita validación formal para aportar seguridad y estabilidad emocional.

Más que un efecto “luna de miel”

Para el investigador Anu Realo, de la Universidad de Warwick (Reino Unido), lo más interesante es que la mejora en el bienestar no se limita a un entusiasmo pasajero.“El aumento de satisfacción vital no es meramente un efecto de luna de miel de corta duración”, señaló.

Esto contradice la hipótesis tradicional de que las personas vuelven rápido a un nivel “basal” de bienestar, independientemente de los acontecimientos de la vida. En cambio, el estudio confirma que formar pareja y compartir un hogar sí genera un cambio sostenido.

Los resultados provienen del Panel Socioeconómico Alemán (SOEP), con encuestas anuales a 20.000 hogares desde 1984, y de Understanding Society (UKHLS), que analiza a 40.000 hogares en el Reino Unido desde 2009. Ambos son referentes internacionales en estudios longitudinales de bienestar.