Violencia extrema en Santa Lucía: atacó a dos hombres con fierrazos en la cabeza

Un sujeto de 30 años fue aprehendido tras agredir brutalmente a dos jóvenes en el asentamiento Río San Juan. Las víctimas debieron ser trasladadas al Hospital Rawson.

Un violento episodio se registró en la noche del martes en el asentamiento Río San Juan, en Santa Lucía. Personal de la Comisaría 5ª aprehendió a Molina Braian Alexander, acusado de agredir a dos hombres con un fierro metálico, además de golpes de puño y patadas.

Las víctimas, dos jóvenes mayores de edad, presentaban lesiones visibles con sangrado e hinchazón en la cabeza y en las manos. Fueron asistidas por personal médico y trasladadas al Hospital Guillermo Rawson.

En el lugar, los efectivos hallaron un fierro de unos 35 centímetros manchado de sangre, cerca de un charco que evidenciaba la violencia del ataque.

La causa fue remitida a la UFI Flagrancia, desde donde se dispuso el procedimiento legal correspondiente. Molina quedó vinculado a la investigación por los delitos de Lesiones Leves y Amenazas.

