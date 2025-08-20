Violencia extrema en Santa Lucía: atacó a dos hombres con fierrazos en la cabeza

Las víctimas, dos jóvenes mayores de edad, presentaban lesiones visibles con sangrado e hinchazón en la cabeza y en las manos. Fueron asistidas por personal médico y trasladadas al Hospital Guillermo Rawson.

En el lugar, los efectivos hallaron un fierro de unos 35 centímetros manchado de sangre, cerca de un charco que evidenciaba la violencia del ataque.