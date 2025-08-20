Un violento episodio se registró en la noche del martes en el asentamiento Río San Juan, en Santa Lucía. Personal de la Comisaría 5ª aprehendió a Molina Braian Alexander, acusado de agredir a dos hombres con un fierro metálico, además de golpes de puño y patadas.
Violencia extrema en Santa Lucía: atacó a dos hombres con fierrazos en la cabeza
Un sujeto de 30 años fue aprehendido tras agredir brutalmente a dos jóvenes en el asentamiento Río San Juan. Las víctimas debieron ser trasladadas al Hospital Rawson.