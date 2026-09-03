En la mañana del miércoles, efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca”, con apoyo del personal de las Unidades de Inteligencia de Gendarmería Nacional, efectuaban un control vial sobre el kilómetro 628 de la Ruta Nacional N° 38 (localidad La Merced), cuando interceptaron un colectivo de “tour de compras” que circulaba con itinerario desde Salta hasta Mendoza, y que debía pasar por San Juan.
Un colectivo que pasaría por San Juan tenía cocaína en peluches capibaras
Gendarmería detuvo el colectivo en Catamarca, que tenía como destino final Mendoza e iba a pasar por San Juan. Hay una detenida.