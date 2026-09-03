Un colectivo que pasaría por San Juan tenía cocaína en peluches capibaras

El operativo inició con el registro de la documentación del rodado, los conductores y pasajeros, continuando con la inspección de la mercadería que llevaban las personas a bordo.

Al momento de la requisa de las pertenencias de una mujer mayor de edad, la cual trasladaba peluches de diferentes formas y tamaños (que estaban acondicionados en un bulto), los gendarmes observaron a simple vista que los juguetes presentaban anomalías en las figuras de unos capibaras y que tenían un peso excesivo. A su vez, algunos peluches emanaban un fuerte olor a cannabis sativa.