Un incendio de grandes dimensiones mantuvo en alerta a San Martín

Durante la cobertura, desde el móvil de Canal 8 se pudo observar que el incendio había generado distintos focos activos dentro del mismo predio. En algunos sectores, especialmente hacia el oeste, el fuego presentaba mayor intensidad y avanzaba sobre una zona de palmeras.

La magnitud del incendio hizo que las llamas pudieran ser advertidas desde sectores alejados, incluso desde el macrocentro sanjuanino y el anillo de Circunvalación.

El viento complicó el trabajo de Bomberos

Las condiciones meteorológicas tuvieron un papel importante durante el avance del incendio. El viento, que durante la noche soplaba desde el sector sur y sudoeste, favoreció que las llamas se desplazaran rápidamente sobre el terreno.

Sin embargo, durante la cobertura no se pudo establecer que el viento haya sido el causante del inicio del fuego. Lo que sí quedó expuesto fue su incidencia en la propagación, especialmente sobre los sectores cubiertos por vegetación seca.

La presencia de material combustible también provocó que aparecieran nuevos focos a medida que avanzaban las tareas, obligando a los equipos a trabajar sobre distintos puntos de la finca.

Un operativo que se extendió durante horas

Ante la magnitud del incendio, Bomberos de la policía y personal municipal, con camiones hidrantes, trabajaron durante varias horas para contener las llamas y evitar que alcanzaran otros terrenos y sectores habitados.

El operativo se concentró especialmente en impedir que el fuego avanzara hacia las arterias cercanas y zonas donde había viviendas.

La situación generó preocupación entre los vecinos y quienes se encontraban en las inmediaciones del Camping Municipal, mientras los equipos de emergencia continuaban con las tareas de enfriamiento y control de los focos.

Hasta el momento, no se habían informado personas heridas y tampoco estaba determinado el origen del incendio. Las tareas continuaron durante la noche para evitar que nuevos focos volvieran a activarse.