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Un incendio de grandes dimensiones mantuvo en alerta a San Martín

El fuego comenzó en una zona de pastizales y vegetación seca cercana al Camping Municipal. Bomberos trabajó durante horas para contener las llamas, que avanzaron favorecidas por el viento.

Un incendio de grandes dimensiones se desató este miércoles en una finca de San Martín y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Las llamas avanzaron rápidamente sobre una zona con abundante vegetación seca y fueron favorecidas por las condiciones de viento, lo que complicó las tareas de control.

El móvil de Canal 8, durante la segunda edición del Noticiero 8, estuvo presente en el lugar y pudo mostrar la magnitud del incendio y el trabajo que realizaban los equipos de emergencia.

El siniestro se registró en inmediaciones de calle Rawson, frente al barrio SADOP y a pocos metros del Camping Municipal. Se trata de una zona de finca con pastizales, parrales secos y otros sectores de vegetación que facilitaron la propagación de las llamas.

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Durante la cobertura, desde el móvil de Canal 8 se pudo observar que el incendio había generado distintos focos activos dentro del mismo predio. En algunos sectores, especialmente hacia el oeste, el fuego presentaba mayor intensidad y avanzaba sobre una zona de palmeras.

La magnitud del incendio hizo que las llamas pudieran ser advertidas desde sectores alejados, incluso desde el macrocentro sanjuanino y el anillo de Circunvalación.

El viento complicó el trabajo de Bomberos

Las condiciones meteorológicas tuvieron un papel importante durante el avance del incendio. El viento, que durante la noche soplaba desde el sector sur y sudoeste, favoreció que las llamas se desplazaran rápidamente sobre el terreno.

Sin embargo, durante la cobertura no se pudo establecer que el viento haya sido el causante del inicio del fuego. Lo que sí quedó expuesto fue su incidencia en la propagación, especialmente sobre los sectores cubiertos por vegetación seca.

La presencia de material combustible también provocó que aparecieran nuevos focos a medida que avanzaban las tareas, obligando a los equipos a trabajar sobre distintos puntos de la finca.

Un operativo que se extendió durante horas

Ante la magnitud del incendio, Bomberos de la policía y personal municipal, con camiones hidrantes, trabajaron durante varias horas para contener las llamas y evitar que alcanzaran otros terrenos y sectores habitados.

El operativo se concentró especialmente en impedir que el fuego avanzara hacia las arterias cercanas y zonas donde había viviendas.

La situación generó preocupación entre los vecinos y quienes se encontraban en las inmediaciones del Camping Municipal, mientras los equipos de emergencia continuaban con las tareas de enfriamiento y control de los focos.

Hasta el momento, no se habían informado personas heridas y tampoco estaba determinado el origen del incendio. Las tareas continuaron durante la noche para evitar que nuevos focos volvieran a activarse.

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