Vendía animales autóctonos por WhatsApp y terminó detenido

El procedimiento fue realizado con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Angaco. Durante el registro del inmueble, los efectivos encontraron varias aves autóctonas y un quirquincho, además de distintas jaulas y tramperos que habrían sido utilizados para capturar y mantener a los animales.

Los ejemplares fueron retirados del lugar y quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Ahora deberán evaluar su estado de salud para determinar si pueden ser reintegrados a su hábitat natural.

El secuestro de los tramperos y las jaulas también quedó incorporado a la investigación, ya que forman parte de los elementos que podrían estar relacionados con la captura y posterior comercialización de los animales.

El hombre fue trasladado y quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 20ª de Angaco, a disposición del juzgado que interviene en la causa.La investigación busca establecer ahora el alcance de la presunta comercialización y si existían otras personas involucradas en la actividad detectada por la Policía Rural.