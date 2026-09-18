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Vendía animales autóctonos por WhatsApp y terminó detenido

Una investigación de la Policía Rural detectó que un hombre ofrecía animales silvestres por WhatsApp. En el allanamiento rescataron aves autóctonas y un quirquincho, además de jaulas y tramperos.

Una investigación de la División Policía Rural terminó con un hombre detenido en Angaco, acusado de comercializar fauna autóctona a través de WhatsApp. El operativo permitió además rescatar varios animales silvestres que se encontraban en cautiverio y secuestrar elementos utilizados para mantenerlos encerrados.

La pesquisa comenzó cuando los efectivos detectaron publicaciones y ofrecimientos de ejemplares de fauna silvestre a través de plataformas digitales. A partir de las tareas de investigación, se identificó el domicilio desde donde presuntamente se desarrollaba la actividad.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento en la vivienda, en una causa por una presunta infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, normativa provincial vinculada con la protección de la fauna silvestre.

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El procedimiento fue realizado con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Angaco. Durante el registro del inmueble, los efectivos encontraron varias aves autóctonas y un quirquincho, además de distintas jaulas y tramperos que habrían sido utilizados para capturar y mantener a los animales.

Los ejemplares fueron retirados del lugar y quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Ahora deberán evaluar su estado de salud para determinar si pueden ser reintegrados a su hábitat natural.

El secuestro de los tramperos y las jaulas también quedó incorporado a la investigación, ya que forman parte de los elementos que podrían estar relacionados con la captura y posterior comercialización de los animales.

El hombre fue trasladado y quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 20ª de Angaco, a disposición del juzgado que interviene en la causa.La investigación busca establecer ahora el alcance de la presunta comercialización y si existían otras personas involucradas en la actividad detectada por la Policía Rural.

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