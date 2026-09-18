Una investigación de la División Policía Rural terminó con un hombre detenido en Angaco, acusado de comercializar fauna autóctona a través de WhatsApp. El operativo permitió además rescatar varios animales silvestres que se encontraban en cautiverio y secuestrar elementos utilizados para mantenerlos encerrados.
Vendía animales autóctonos por WhatsApp y terminó detenido
Una investigación de la Policía Rural detectó que un hombre ofrecía animales silvestres por WhatsApp. En el allanamiento rescataron aves autóctonas y un quirquincho, además de jaulas y tramperos.