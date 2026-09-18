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Un hombre murió tras un choque y una mujer quedó gravemente herida

El siniestro ocurrió este jueves por la noche en Las Chacritas, 9 de Julio. Chocaron un Renault 4 y un Fiat Siena.

Un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida este jueves por la noche tras un choque entre dos vehículos ocurrido sobre la Ruta 20, en Las Chacritas, departamento 9 de Julio.

El accidente ocurrió aproximadamente dos kilómetros al este del ingreso al Depósito Judicial, en inmediaciones de calle Zapata y de la zona conocida como Dibella. Por el lugar trabajó personal de la Comisaría 31ª de Las Chacritas, mientras se dispusieron desvíos para ordenar el tránsito.

Según los primeros datos aportados sobre el hecho, estuvieron involucrados un Renault 4 y un Fiat Siena. En el Siena circulaba un hombre identificado como el oficial principal Medina, mientras que en el Renault viajaban dos personas.

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Por causas que todavía deben establecerse, ambos vehículos protagonizaron un fuerte impacto.

Como consecuencia, el hombre que viajaba en el Renault 4 falleció, mientras que la mujer que lo acompañaba sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada para recibir atención médica.

La mecánica del choque todavía no fue determinada. En el lugar se realizaron las primeras actuaciones y se preservó la escena para avanzar con las pericias que permitan establecer cómo ocurrió el siniestro y cuál fue la participación de cada vehículo.

La investigación quedó bajo intervención de la UFI delitos especiales y de la Comisaría 31ª.

Por el momento, el hecho permanece bajo investigación y no se establecieron responsabilidades respecto del accidente fatal.

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