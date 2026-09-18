Un hombre murió tras un choque y una mujer quedó gravemente herida

Por causas que todavía deben establecerse, ambos vehículos protagonizaron un fuerte impacto.

Como consecuencia, el hombre que viajaba en el Renault 4 falleció, mientras que la mujer que lo acompañaba sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada para recibir atención médica.

La mecánica del choque todavía no fue determinada. En el lugar se realizaron las primeras actuaciones y se preservó la escena para avanzar con las pericias que permitan establecer cómo ocurrió el siniestro y cuál fue la participación de cada vehículo.

La investigación quedó bajo intervención de la UFI delitos especiales y de la Comisaría 31ª.

Por el momento, el hecho permanece bajo investigación y no se establecieron responsabilidades respecto del accidente fatal.