Atacaron a un hombre a puntazos y en los allanamientos secuestraron cocaína

El operativo derivó de un violento episodio ocurrido el pasado 28 de julio, cuando la víctima celebraba una reunión familiar en el Barrio Alameda. Al salir a la calle para acompañar a un invitado, el damnificado mantuvo una discusión con dos sujetos conocidos del ambiente: un hombre de apellido Navarro (39), apodado "El Guacho", y otro de apellido Pérez. En medio de la pelea, "El Guacho" encañonó a la víctima con un arma de fuego mientras su cómplice le propinó un puntazo en la espalda con un arma blanca, lesión por la cual debió ser asistido en el Hospital Rawson.

Tras la identificación de los sospechosos, la Justicia ordenó las irrupciones en el Barrio Los Médanos. En el domicilio de Navarro, la Policía incautó 10 municiones calibre 9 mm, 11 balas calibre 38 y una mochila con 23 envoltorios de cocaína (687 gramos) junto a una planta de marihuana, por lo que el Departamento Drogas Ilegales y el Juzgado Federal tomaron intervención en la causa por estupefacientes. En tanto, en la casa de Pérez secuestraron dos cuchillos tipo tramontina compatibles con la agresión, aunque el acusado no se encontraba en el lugar y continúa siendo buscado por las fuerzas de seguridad.