"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > allanamientos

Atacaron a un hombre a puntazos y en los allanamientos secuestraron cocaína

Ocurrió en Rawson tras una causa por amenazas y lesiones. Uno de los acusados fue atrapado y el otro sigue prófugo.

Efectivos de la División UFI Genérica concretaron dos allanamientos durante la madrugada de este viernes en el Barrio Los Médanos, en Rawson, en el marco de una investigación por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y lesiones leves. Durante los procedimientos, las autoridades aprehendieron a uno de los imputados y secuestraron dosis de cocaína junto a municiones de diverso calibre.

El operativo derivó de un violento episodio ocurrido el pasado 28 de julio, cuando la víctima celebraba una reunión familiar en el Barrio Alameda. Al salir a la calle para acompañar a un invitado, el damnificado mantuvo una discusión con dos sujetos conocidos del ambiente: un hombre de apellido Navarro (39), apodado "El Guacho", y otro de apellido Pérez. En medio de la pelea, "El Guacho" encañonó a la víctima con un arma de fuego mientras su cómplice le propinó un puntazo en la espalda con un arma blanca, lesión por la cual debió ser asistido en el Hospital Rawson.

Tras la identificación de los sospechosos, la Justicia ordenó las irrupciones en el Barrio Los Médanos. En el domicilio de Navarro, la Policía incautó 10 municiones calibre 9 mm, 11 balas calibre 38 y una mochila con 23 envoltorios de cocaína (687 gramos) junto a una planta de marihuana, por lo que el Departamento Drogas Ilegales y el Juzgado Federal tomaron intervención en la causa por estupefacientes. En tanto, en la casa de Pérez secuestraron dos cuchillos tipo tramontina compatibles con la agresión, aunque el acusado no se encontraba en el lugar y continúa siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar