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"Desde que se fue no paran": el doloroso comunicado de la familia del Indio Solari

Virginia Mones Ruiz y Bruno Solari, pareja e hijo del músico, rompieron el silencio ante la proliferación de supuestos textos, últimas cartas y contenidos creados con inteligencia artificial que le atribuyen al artista.

En los últimos meses comenzaron a circular distintas versiones sobre supuestas cartas, mensajes y pedidos que el Indio Solari habría dejado antes de morir. Ante la repercusión que alcanzaron esos contenidos, su familia decidió romper el silencio y lanzar una contundente advertencia.

Virginia Mones Ruiz y Bruno Solari, pareja e hijo del músico, inicialmente habían optado por no responder a las publicaciones con la expectativa de que dejaran de circular. Sin embargo, ante la persistencia de las versiones, decidieron expresarse públicamente.

INDEl contundente comunicado de la familia del Indio Solari

“Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA…)”, comienza el mensaje difundido por la familia.

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Y continúa con una fuerte definición: “No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”. Finalmente, Virginia y Bruno hicieron un pedido directo a los seguidores del artista para que presten especial atención al origen de las informaciones que circulan.

“Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”, señalaron.

De esta manera, la familia del Indio Solari buscó ponerle un freno a los contenidos que utilizan el nombre, la imagen o la supuesta voz del músico sin confirmación oficial y pidió a sus fanáticos que se guíen únicamente por las comunicaciones difundidas a través de sus canales oficiales.

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