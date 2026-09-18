En los últimos meses comenzaron a circular distintas versiones sobre supuestas cartas, mensajes y pedidos que el Indio Solari habría dejado antes de morir. Ante la repercusión que alcanzaron esos contenidos, su familia decidió romper el silencio y lanzar una contundente advertencia.
"Desde que se fue no paran": el doloroso comunicado de la familia del Indio Solari
Virginia Mones Ruiz y Bruno Solari, pareja e hijo del músico, rompieron el silencio ante la proliferación de supuestos textos, últimas cartas y contenidos creados con inteligencia artificial que le atribuyen al artista.