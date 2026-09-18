"Desde que se fue no paran": el doloroso comunicado de la familia del Indio Solari

Y continúa con una fuerte definición: “No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”. Finalmente, Virginia y Bruno hicieron un pedido directo a los seguidores del artista para que presten especial atención al origen de las informaciones que circulan.

“Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”, señalaron.

De esta manera, la familia del Indio Solari buscó ponerle un freno a los contenidos que utilizan el nombre, la imagen o la supuesta voz del músico sin confirmación oficial y pidió a sus fanáticos que se guíen únicamente por las comunicaciones difundidas a través de sus canales oficiales.