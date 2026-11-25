Para llevar a cabo la medida se contó con la colaboración del grupo táctico G.E.R.A.S. y un grupo de Infantería D-3, que brindó seguridad en el perímetro.

Al momento de efectuar la medida judicial, en el interior del inmueble fue sorprendida una femenino de 24 años, pareja del investigado, quien al advertir la presencia policial intentó descartarse de un morral que contenía la sustancia ilícita junto al dinero de las ventas, intentando arrojarlo por el fondo del inmueble al canal que pasa por calle Benavídez.

Debido al rápido accionar policial y a la planificación del operativo, la mujer no logró su cometido: lanzó el morral a los techos del inmueble, donde luego fue incautado por el personal policial. Tanto el hombre como la mujer quedaron a disposición de la Justicia Federal, vinculados a una causa penal por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.