Inteligencia artificial para encontrar oportunidades

Uno de los diferenciales de Nexel es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para facilitar las búsquedas.

Los usuarios pueden describir mediante un chat qué tipo de vehículo o inmueble necesitan, utilizando lenguaje cotidiano, sin depender exclusivamente de filtros tradicionales.

También pueden configurar agentes inteligentes que continúan buscando automáticamente según sus preferencias. Cuando encuentran una publicación que coincide con lo solicitado, envían una alerta con la nueva oportunidad.

La plataforma incorpora, además, herramientas de tasación de vehículos y cálculo de financiación para ayudar a comparar alternativas antes de concretar una compra. Las condiciones de financiación dependen de las opciones habilitadas por cada vendedor.

Un sistema de gestión para inmobiliarias y concesionarias

Nexel también apunta a las empresas del sector. Para inmobiliarias y agencias de vehículos ofrece un sistema de administración comercial que permite organizar propiedades, autos, clientes y operaciones desde un mismo panel.

El servicio es multiusuario, por lo que distintos integrantes de una empresa pueden trabajar con roles y permisos diferenciados. También permite administrar publicaciones en diferentes canales, incluido el sitio web propio y las redes sociales.

Otra de las herramientas está vinculada al seguimiento de las operaciones y las cobranzas. El sistema registra los contactos, las ofertas, las visitas, las reservas y el cierre de cada negociación. En el área administrativa permite controlar vencimientos, pagos pendientes y automatizar tareas de cobranza prejudicial mediante inteligencia artificial.

Servicios para dar respaldo a las operaciones

La propuesta también incluye prestaciones complementarias para compradores y vendedores. Entre ellas figuran la verificación legal y técnica antes de comprar un vehículo o inmueble y servicios de limpieza profunda posteriores a la adquisición, según el tipo de operación.

En el caso de los vehículos, también permite explorar alternativas de financiación incluso cuando la compraventa se realiza directamente entre particulares, sin intervención de una agencia.

La plataforma ya está disponible para quienes quieran comenzar a utilizarla. Para publicar un aviso hay que ingresar a nexel.ar, crear una cuenta gratuita y completar los datos del vehículo o inmueble.