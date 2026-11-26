El dólar blue en San Juan cerró este jueves sin modificaciones y mantuvo los valores de la jornada anterior. La divisa paralela se negoció a $1.730 para la venta y $1.670 para la compra, en una rueda sin movimientos en el mercado informal local.
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El dólar blue quedó estable en San Juan mientras baja el oficial
El dólar blue se mantuvo sin cambios respecto del miércoles y cerró a $1.730 para la venta y $1.670 para la compra. El dólar oficial bajó y terminó a $1.625.