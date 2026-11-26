“¡Leo Messi, la Bombonera te espera!”, fue el mensaje elegido para oficializar la participación del astro rosarino en “El Último Baile”, el espectáculo homenaje que reunirá a referentes que marcaron la trayectoria del Apache. En la publicación se repasaron además los principales logros de Messi con la camiseta albiceleste —la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024—, sus ocho Balones de Oro y su paso por Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

La presencia de Messi tendrá un condimento especial para el público argentino, ya que ambos futbolistas compartieron diversos procesos en la Selección nacional, incluidos el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. El propio Tevez ya había anticipado esta posibilidad a fines de octubre durante una entrevista con el exdefensor inglés Rio Ferdinand, oportunidad en la que aseguró: “Messi va a jugar y Riquelme también”.