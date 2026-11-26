Lionel Messi formará parte del partido despedida de Carlos Tevez. La noticia fue confirmada oficialmente este jueves 26 de noviembre a través de las cuentas de redes sociales del exdelantero y de la organización del evento (@adiosapacheoficial), que anunció la presencia del histórico capitán de la Selección argentina para la gran noche que se vivirá en la Bombonera.
Tevez confirmó que Lionel Messi jugará su partido despedida en la Bombonera
La organización oficial del evento “El Último Baile” confirmó este jueves que el excapitán de la Selección argentina dirá presente el próximo domingo 20 de diciembre en el estadio de Boca Juniors.