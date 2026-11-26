El blindaje del Banco Central que no logró imponer Milei

Uno de los principales objetivos del Gobierno era establecer un mecanismo de mayorías especiales para remover a los integrantes del directorio del Banco Central. El proyecto original exigía el respaldo de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso, una condición que buscaba dificultar cambios en la conducción de la entidad ante una eventual alternancia política.

La Libertad Avanza intentó recuperar ese artículo durante las negociaciones con sus aliados, pero no consiguió los respaldos necesarios.

Finalmente, se mantuvo la modificación aprobada por el Senado el 24 de septiembre. El texto establece que la designación y remoción de las autoridades del BCRA será una atribución exclusiva de la Cámara alta y requerirá mayoría absoluta. De esta manera, Diputados quedó al margen de esa decisión.

El cambio supone una diferencia importante respecto de la pretensión inicial de Milei, que buscaba establecer un cerrojo institucional más exigente para proteger la conducción del organismo frente a eventuales cambios de orientación económica.

Emisión cero: qué cambia con la nueva Carta Orgánica del BCRA

Más allá de las modificaciones sobre la integración del directorio, el corazón de la reforma apunta a consolidar el principio de emisión cero y reducir las funciones del Banco Central a la preservación del valor de la moneda.

El proyecto deja atrás el esquema de objetivos múltiples establecido por la ley 26.739, sancionada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aquella normativa había ampliado las atribuciones del organismo e incorporado objetivos vinculados con el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera.

La nueva Carta Orgánica establece, en cambio, un mandato único: preservar el valor de la moneda y evitar el financiamiento monetario del Tesoro.

La postura del Gobierno parte de considerar que la inflación es un fenómeno monetario y que la emisión destinada a cubrir el déficit fiscal termina deteriorando el poder adquisitivo de los pesos.

"Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos", sostiene la fundamentación oficial.

En ese marco, la reforma establece una serie de prohibiciones y restricciones sobre las operaciones que podrá realizar la autoridad monetaria.

Entre los principales cambios se encuentran:

Adelantos transitorios al Tesoro: quedan prohibidos los mecanismos de financiamiento directo al Gobierno nacional.

Préstamos a las provincias: el Banco Central no podrá utilizar sus recursos para otorgar financiamiento a los gobiernos provinciales.

Letras intransferibles: se elimina la posibilidad de recurrir a este instrumento para financiar al Tesoro.

Utilidades contables: se restringe la conversión de resultados contables en ganancias efectivamente disponibles.

Compra de títulos públicos: se prohíbe la adquisición de deuda del Estado en el mercado primario.

La iniciativa también elimina las atribuciones vinculadas con la orientación del crédito hacia determinados sectores y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que esas funciones no corresponden a una autoridad monetaria cuyo objetivo central debe ser preservar el valor de la moneda.

La preocupación de Milei por un eventual cambio de Gobierno

La reforma también responde a una preocupación que el Presidente viene planteando desde hace tiempo: que un futuro gobierno pueda modificar el rumbo monetario y volver a utilizar al Banco Central como una herramienta para financiar el gasto público.

Para Milei, el saneamiento del balance de la entidad no resulta suficiente si no existen restricciones legales que impidan que otra administración vuelva a recurrir a la emisión sin respaldo.

El objetivo es dejar establecidos límites que sobrevivan a la actual gestión y que dificulten una eventual vuelta al financiamiento monetario del déficit.

Con la sanción de la nueva Carta Orgánica, el Gobierno consiguió avanzar sobre uno de los pilares de su programa económico. Sin embargo, el resultado legislativo también dejó expuesto el límite de las negociaciones políticas: Milei logró imponer el mandato de emisión cero, pero no consiguió el blindaje institucional de dos tercios que pretendía para las autoridades del Banco Central.