Autorretrato de Frida Kahlo se convirtió en la obra más cara creada por una mujer

El interés por Kahlo excede lo estrictamente estético. Para críticos y museos, la artista mexicana se adelantó a su tiempo al explorar la identidad, la enfermedad, la libertad sexual y la política desde una perspectiva personal y transgresora.

Su figura se amplificó con la película Frida (2002), protagonizada por Salma Hayek, que acercó su vida y su legado a nuevas audiencias. "Su personalidad ha sido adoptada como bandera del feminismo, la discapacidad, la libertad sexual y la cultura mexicana", resume una semblanza del Museo Frida Kahlo.

Con esta venta, Kahlo superó el récord previo de Georgia O\u2019Keeffe y desplazó incluso su propia marca en subastas: en 2021, su autorretrato Diego y yo había alcanzado US$34,9 millones.

Tras la compra, El sueño (La cama) iniciará un extenso recorrido internacional. La obra será exhibida en "Frida y Diego: El último sueño", en el MoMA de Nueva York en 2026, y luego viajará a Londres para la muestra "Frida: La construcción de un ícono" en la Tate Modern (2026-2027). También se proyectan exhibiciones en Basilea, Bonn y Helsinki hasta 2028.