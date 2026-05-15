Lo sorprendieron cazando guanacos con un rifle cargado y terminó detenido

image

Tras el aviso, efectivos de Gendarmería Nacional se dirigieron al lugar y encontraron una camioneta Ford Ranger estacionada sobre la banquina. A pocos metros observaron a un hombre recostado cuerpo a tierra empuñando un rifle con cargador colocado, presuntamente preparado para realizar disparos contra animales silvestres.

El sospechoso fue identificado como Mario Alfredo Salinas, de 52 años, oriundo del departamento Iglesia.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre no contaba con autorización legal para portar armas de fuego ni tampoco con la documentación correspondiente del rifle secuestrado.

Además, el arma tenía colocado un cargador con ocho municiones calibre 22 listas para ser utilizadas. En el lugar también encontraron dos vainas servidas del mismo calibre.

Ante esa situación, Salinas fue aprehendido y quedó vinculado a una causa por el delito de portación de arma de fuego de uso civil sin autorización legal, previsto en el artículo 189 bis del Código Penal Argentino

image

El arma secuestrada corresponde a un rifle automático calibre .22 Long Rifle marca Industrias Marcati, de fabricación argentina, que ahora será sometido a peritajes por parte de División Criminalística.

Debido a las malas condiciones climáticas en la zona, el operativo fue trasladado posteriormente hasta el Puesto Las Flores, en Iglesia, donde continuaron las actuaciones junto al personal policial de Comisaría 22ª de Rodeo.

image

La causa quedó bajo intervención del fiscal Cristian Gerarduzzi, junto al ayudante fiscal Alejandro Díaz y la coordinación del fiscal Francisco Micheltorena.