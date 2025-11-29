"
Fatal: un motociclista murió tras estrellarse contra un poste

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana en calle Vidart, a la altura del barrio UPCN. Las primeras versiones apuntan a que el conductor habría perdido el control tras quedarse dormido, pero las pericias lo determinarán.

Un trágico accidente ocurrió este sábado en Pocito y dejó como saldo la muerte de un motociclista. El hecho se registró cerca de las 8.30 en calle Vidart, cuando el conductor, que circulaba de norte a sur, impactó de lleno contra un poste ubicado a la altura del barrio UPCN.

De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista podría haberse quedado dormido mientras manejaba, lo que habría provocado que perdiera el control del rodado antes del choque. No obstante, será el trabajo de las pericias el que confirme la mecánica exacta del siniestro.

Por el momento no se ha divulgado la identidad de la víctima.

