Un trágico accidente ocurrió este sábado en Pocito y dejó como saldo la muerte de un motociclista. El hecho se registró cerca de las 8.30 en calle Vidart, cuando el conductor, que circulaba de norte a sur, impactó de lleno contra un poste ubicado a la altura del barrio UPCN.
Fatal: un motociclista murió tras estrellarse contra un poste
El siniestro ocurrió este sábado por la mañana en calle Vidart, a la altura del barrio UPCN. Las primeras versiones apuntan a que el conductor habría perdido el control tras quedarse dormido, pero las pericias lo determinarán.