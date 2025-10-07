El exdeportista sanjuanino Francisco, alias “Panchito” Velázquez enfrenta una investigación judicial por el presunto delito de exhibicionismo obsceno. La causa, que se tramita en (ANIVI), avanza con la citación de testigos y la toma de nuevas declaraciones durante esta semana.
Exhibicionismo obsceno: ya citaron algunos testigos en la causa contra Velázquez
Francisco Velázquez enfrenta una investigación judicial por el presunto delito de exhibicionismo obsceno. La causa, que se tramita en (ANIVI), avanza con la citación de testigos y la toma de nuevas declaraciones durante esta semana.