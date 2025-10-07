"
Exhibicionismo obsceno: ya citaron algunos testigos en la causa contra Velázquez

Francisco Velázquez enfrenta una investigación judicial por el presunto delito de exhibicionismo obsceno. La causa, que se tramita en (ANIVI), avanza con la citación de testigos y la toma de nuevas declaraciones durante esta semana.

La causa, que se tramita en (ANIVI), avanza con la citación de testigos y la toma de nuevas declaraciones durante esta semana.

Según confirmaron fuentes judiciales a sanjuan8.com, la denuncia fue presentada apenas ocurrido el hecho (domingo 5/10) y luego remitida desde la Unidad Fiscal Cavig a ANIVI. “Por estos momentos se están colectando testimonios y medidas vinculadas a las denunciantes. Esta semana ya hay personas citadas a declarar”, indicaron.

Las denunciantes son tres jóvenes: dos mayores de 18 años y una adolescente de 17. En este último caso, por su edad, se ordenó la realización de un informe psicológico para determinar si está en condiciones de brindar testimonio. Las mismas fuentes señalaron que las víctimas tendrían un vínculo cercano con el acusado, aunque no familiar. (NO SE BRINDARÁN MAYORES DATOS PARA RESGUARDAR A LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS).

De acuerdo con el Código Penal Argentino, el artículo 129 establece que cuando el delito de exhibicionismo obsceno involucra a menores de 18 años, la pena prevista va de seis meses a cuatro años de prisión. En los casos en que las víctimas son mayores de edad, la sanción es una multa económica.

Desde el ámbito judicial remarcaron además que los casos de exhibicionismo en San Juan son más frecuentes de lo que se cree y, en su mayoría, los acusados son varones. “Siempre es importante realizar la denuncia y consultar con las autoridades. A partir de allí se inicia la investigación correspondiente”, agregaron.

La investigación continúa bajo estricta reserva para resguardar la identidad y la integridad de las víctimas.

