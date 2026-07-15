Por qué los expertos recomiendan desenchufar el cargador del celular después de cargarlo

Los circuitos internos del adaptador permanecen activos al recibir corriente de la red eléctrica. Con el paso del tiempo, esta tensión continua degrada los componentes electrónicos, acortando drásticamente la vida útil del accesorio.

Por otro lado, cuando el cargador está conectado sin el celular, produce lo que técnicamente se conoce como consumo en ralentí o "consumo vampiro". El gasto energético de un solo cargador es ínfimo y casi imperceptible en la factura mensual.

Sin embargo, si se suma el cargador del celular, el de la tablet, el de la notebook y los de toda la familia de forma constante, ese goteo eléctrico empieza a sumar pesos de más en la boleta y genera un desperdicio de energía innecesario.

El mayor riesgo de esta práctica no es económico, sino de seguridad. La red eléctrica doméstica no es 100% estable si no que sufre fluctuaciones constantes y picos de tensión, especialmente durante tormentas eléctricas o cortes de luz.

Un golpe de tensión fuerte puede quemar el transformador del cargador al instante. El peligro se duplica si se utilizan cargadores genéricos o no homologados:

No hace falta esperar a que el cargador deje de funcionar para cambiarlo. Es fundamental revisar periódicamente el estado de los accesorios de carga y descartarlos si presentan exceso de temperatura, grietas en la carcasa o zumbidos.