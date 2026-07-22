Cuatro detenidos por el ataque a tiros e intento de incendio en Villa El Salvador

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y otros registros fílmicos, los investigadores lograron reconstruir los movimientos de los sospechosos y determinar que se desplazaban en un Renault 19 blanco, un Fiat Siena utilizado como remis y motocicletas de 110 y 150 centímetros cúbicos de color oscuro.

Con esa información, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que culminaron con el secuestro de un importante arsenal. Entre los elementos incautados se encuentran cinco armas de fuego —dos revólveres calibre .22, dos calibre .38, una pistola calibre 11.25 con cargador, además de una pistola réplica y un arma de fabricación casera tipo "tumbera"—, una importante cantidad de municiones de distintos calibres, un automóvil Renault blanco y dos motocicletas que habrían sido utilizadas durante el ataque.

Durante los operativos fueron detenidos dos hermanos de apellido Rodríguez Marcoleta, además de un hombre de apellido Bajinay y otro de apellido Algañaraz, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La UFI Genérica continúa con la investigación para establecer el móvil del ataque y determinar el grado de participación de cada uno de los acusados en el violento episodio que conmocionó a los vecinos de Villa El Salvador.