Fútbol violento: jugadores atacaron a la terna arbitral y terminaron detenidos

Un partido de la Liga Caucetera-Sanmartiniana fue suspendido luego de que jugadores intentaran agredir a los árbitros. La Policía intervino y demoró a todos los involucrados.

Un encuentro de la Liga Caucetera-Sanmartiniana terminó en un episodio de violencia que obligó a suspender el partido disputado en la cancha del Club Atlético Maurín. Ocurrió el sábado 29 de noviembre, cuando jugadores del equipo visitante reaccionaron de manera violenta contra la terna arbitral cerca del minuto 50 del segundo tiempo.

La situación se descontroló rápidamente y personal policial debió intervenir para resguardar la integridad de los árbitros. El partido fue suspendido de inmediato y los efectivos procedieron a identificar a todos los futbolistas involucrados, quienes fueron trasladados a la sede de la Comisaría Novena.

Entre los demorados se incluyeron jugadores y dirigentes del equipo visitante. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, que dispuso el inicio de actuaciones contravencionales y ordenó que los implicados permanecieran alojados hasta completar los procedimientos legales.

Tras el incidente, desde la unidad policial señalaron que hechos de violencia en eventos deportivos tendrán respuestas inmediatas y recordaron que los reclamos deben realizarse por las vías formales habilitadas, advirtiendo además que ante nuevos episodios se podría disponer la clausura del predio.

