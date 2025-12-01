Fútbol violento: jugadores atacaron a la terna arbitral y terminaron detenidos

La situación se descontroló rápidamente y personal policial debió intervenir para resguardar la integridad de los árbitros. El partido fue suspendido de inmediato y los efectivos procedieron a identificar a todos los futbolistas involucrados, quienes fueron trasladados a la sede de la Comisaría Novena.

Entre los demorados se incluyeron jugadores y dirigentes del equipo visitante. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, que dispuso el inicio de actuaciones contravencionales y ordenó que los implicados permanecieran alojados hasta completar los procedimientos legales.