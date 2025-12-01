Un encuentro de la Liga Caucetera-Sanmartiniana terminó en un episodio de violencia que obligó a suspender el partido disputado en la cancha del Club Atlético Maurín. Ocurrió el sábado 29 de noviembre, cuando jugadores del equipo visitante reaccionaron de manera violenta contra la terna arbitral cerca del minuto 50 del segundo tiempo.
Fútbol violento: jugadores atacaron a la terna arbitral y terminaron detenidos
Un partido de la Liga Caucetera-Sanmartiniana fue suspendido luego de que jugadores intentaran agredir a los árbitros. La Policía intervino y demoró a todos los involucrados.