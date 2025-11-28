Persecución y allanamientos: cuatro detenidos y droga secuestrada

image

El procedimiento permitió secuestrar:

Cerca de 200 envoltorios de cocaína (valuados en aproximadamente dos millones de pesos en el mercado ilegal)

38 gramos de marihuana

5 gramos de semillas de cannabis

8 plantas de marihuana de entre 30 y 90 centímetros

$210.650

2 balanzas digitales

4 celulares funcionando y 4 fuera de servicio

1 vapeador de marihuana y 6 ampollas

1 pica pica, papeles y filtros

Como resultado, un hombre y una mujer fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Persecución del GAM: intentaron escapar, pero cayeron con cocaína y marihuana

En un operativo distinto, agentes del Grupo de Acción Motorizada (GAM) realizaban recorridas preventivas en la zona de Esteban Echeverría y Cornelio Saavedra cuando interceptaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta Motomel.

image

Al advertir la presencia policial, uno de ellos intentó huir corriendo, lo que originó una persecución que finalizó pocos metros después. Tras reducirlo, los efectivos constataron que llevaba:

22 envoltorios de cocaína

14 gramos de marihuana fraccionada

10 gramos de cannabis compactado en un único trozo

image

Los detenidos fueron identificados como Ortiz (30) y Moyano (38). “La fuga agravó la situación y derivó en una intervención inmediata”, explicaron desde el GAM.

image

Ambos quedaron a disposición del Juzgado Federal de turno, mientras que la motocicleta fue radiada por falta de documentación. Además, se labró un acta contravencional porque los aprehendidos insultaron al personal policial, lo que sumó actuaciones por resistencia a la autoridad.