Persecución y allanamientos: cuatro detenidos y droga secuestrada
La Policía secuestró cocaína, marihuana, dinero y elementos de fraccionamiento en dos intervenciones distintas. Dos personas cayeron en Rawson y otras dos tras una persecución del GAM.
La Policía de San Juan llevó adelante dos procedimientos vinculados al narcomenudeo que terminaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana y elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de estupefacientes.
Allanamientos en Rawson: cocaína fraccionada, plantas y dinero en efectivo
En el primer caso, personal del Departamento Drogas Ilegales (D-5) ejecutó dos allanamientos en viviendas de Rawson, en el marco de una investigación coordinada con la Unidad Fiscal Federal. La irrupción contó con la colaboración de GERAS, canes detectores de narcóticos y, posteriormente, del GAM, debido a incidentes con vecinos que arrojaron piedras contra el personal.
Cerca de 200 envoltorios de cocaína (valuados en aproximadamente dos millones de pesos en el mercado ilegal)
38 gramos de marihuana
5 gramos de semillas de cannabis
8 plantas de marihuana de entre 30 y 90 centímetros
$210.650
2 balanzas digitales
4 celulares funcionando y 4 fuera de servicio
1 vapeador de marihuana y 6 ampollas
1 pica pica, papeles y filtros
Como resultado, un hombre y una mujer fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal.
Persecución del GAM: intentaron escapar, pero cayeron con cocaína y marihuana
En un operativo distinto, agentes del Grupo de Acción Motorizada (GAM) realizaban recorridas preventivas en la zona de Esteban Echeverría y Cornelio Saavedra cuando interceptaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta Motomel.
Al advertir la presencia policial, uno de ellos intentó huir corriendo, lo que originó una persecución que finalizó pocos metros después. Tras reducirlo, los efectivos constataron que llevaba:
22 envoltorios de cocaína
14 gramos de marihuana fraccionada
10 gramos de cannabis compactado en un único trozo
Los detenidos fueron identificados como Ortiz (30) y Moyano (38). “La fuga agravó la situación y derivó en una intervención inmediata”, explicaron desde el GAM.
Ambos quedaron a disposición del Juzgado Federal de turno, mientras que la motocicleta fue radiada por falta de documentación. Además, se labró un acta contravencional porque los aprehendidos insultaron al personal policial, lo que sumó actuaciones por resistencia a la autoridad.