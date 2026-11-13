Detectaron un traslado de más de 100 gramos de cocaína y detuvieron a un pasajero

La principal hipótesis apunta a una organización que tendría vínculos con grupos familiares radicados en Capital, desde donde se abastecerían distintas bocas de expendio.

A partir de los datos reunidos, los investigadores detectaron que un hombre realizaría uno de esos traslados mediante un servicio de transporte de pasajeros. Con esa información, organizaron un procedimiento para identificarlo y revisar sus pertenencias.

Durante el control, los efectivos encontraron tres envoltorios de nylon con una sustancia blanca. Parte estaba dentro de su bolso de viaje y otra cantidad oculta entre sus prendas de vestir.

El material fue sometido a una prueba de orientación Narcotest, realizada por personal de Criminalística y Estudios Forenses. El resultado confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 101 gramos.

Además de la droga, los uniformados secuestraron un teléfono celular que podría aportar información de interés para la investigación.

El procedimiento fue realizado por el Equipo Investigativo Jáchal, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan y efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 25 Jáchal.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que ordenó el secuestro de los estupefacientes y del teléfono, además de la detención del pasajero.

El hombre quedó investigado por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. La pesquisa busca determinar si el traslado detectado forma parte de una estructura de distribución más amplia y establecer quiénes estarían detrás del abastecimiento de cocaína en Jáchal.