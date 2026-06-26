Balacera en Costa Canal II: prisión preventiva para dos imputados y la causa avanza

La audiencia sufrió una interrupción luego de que la jueza de Garantías Gloria Chicón se descompensara. Tras un cuarto intermedio, fue reemplazada por el juez Maximiliano Barbera, quien hizo lugar al pedido del fiscal José Plaza y de la querella.

Los imputados fueron acusados, de manera provisoria, por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, abuso de arma, portación ilegal de arma de fuego y daño. En tanto, la causa continúa con dos prófugos: Yamila Chave y Gustavo Varaz, además de un tercer sospechoso que aún no fue identificado.