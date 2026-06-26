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Balacera en Costa Canal II: prisión preventiva para dos imputados y la causa avanza

La Justicia formalizó la investigación contra Ariel y Martín Chave, les dictó tres meses de prisión preventiva y fijó un año de Investigación Penal Preparatoria por el ataque armado que dejó gravemente herida a una mujer en Capital.

La Justicia formalizó este viernes la investigación contra Ariel y Martín Chave, acusados por el ataque a tiros ocurrido el pasado domingo en el barrio Costa Canal II, en Capital, que dejó gravemente herida a una mujer. Ambos permanecerán con prisión preventiva por tres meses en el Penal de Chimbas, mientras que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) tendrá un plazo de un año.

La audiencia sufrió una interrupción luego de que la jueza de Garantías Gloria Chicón se descompensara. Tras un cuarto intermedio, fue reemplazada por el juez Maximiliano Barbera, quien hizo lugar al pedido del fiscal José Plaza y de la querella.

Los imputados fueron acusados, de manera provisoria, por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, abuso de arma, portación ilegal de arma de fuego y daño. En tanto, la causa continúa con dos prófugos: Yamila Chave y Gustavo Varaz, además de un tercer sospechoso que aún no fue identificado.

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Según la investigación, el ataque ocurrió cuando varias personas llegaron hasta una vivienda buscando a Franco González y efectuaron disparos contra el domicilio. La víctima recibió tres impactos de bala mientras intentaba proteger a sus hijos y permanece en recuperación.

Tras la audiencia, el fiscal Plaza aclaró que, por el momento, la causa no está vinculada a una interna de la barra de San Martín, sino que la principal hipótesis apunta a un conflicto previo entre dos familias, motivado por diferencias personales que derivaron en el violento ataque.

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