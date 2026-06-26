La Justicia formalizó este viernes la investigación contra Ariel y Martín Chave, acusados por el ataque a tiros ocurrido el pasado domingo en el barrio Costa Canal II, en Capital, que dejó gravemente herida a una mujer. Ambos permanecerán con prisión preventiva por tres meses en el Penal de Chimbas, mientras que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) tendrá un plazo de un año.
Balacera en Costa Canal II: prisión preventiva para dos imputados y la causa avanza
La Justicia formalizó la investigación contra Ariel y Martín Chave, les dictó tres meses de prisión preventiva y fijó un año de Investigación Penal Preparatoria por el ataque armado que dejó gravemente herida a una mujer en Capital.