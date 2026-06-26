Francia goleó a Noruega, terminó líder y llega empoderada a los 16avos

Noruega, que ya tenía asegurada la clasificación y presentó una formación con mayoría de suplentes, logró descontar transitoriamente por intermedio de Thelo Aasgaard, aunque nunca consiguió meterse realmente en partido ante el dominio francés.

En el complemento, los escandinavos tuvieron la gran oportunidad de volver a ponerse a tiro mediante un penal. Sin embargo, Jørgen Strand Larsen falló desde los doce pasos y Mike Maignan sostuvo la diferencia con una gran atajada.

Ya en tiempo de descuento, Désiré Doué apareció para cerrar definitivamente la goleada con el 4-1, luego de una buena asistencia de Bradley Barcola.

Con este triunfo, Francia terminó como líder del Grupo I y enfrentará en los 16avos de final a uno de los mejores terceros que surgirán de las restantes zonas. Además, el primer puesto le permite evitar un posible cruce con Argentina hasta una hipotética final.

Por su parte, Noruega, que finalizó segunda en la zona, ya conoce su próximo desafío: enfrentará a Costa de Marfil en busca de un lugar en los octavos de final.