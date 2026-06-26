"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Francia

Francia goleó a Noruega, terminó líder y llega empoderada a los 16avos

Con un triplete de Ousmane Dembélé y otro tanto de Désiré Doué, Francia venció 4-1 a Noruega, ganó el Grupo I y ratificó su candidatura al título del Mundial 2026.

Francia dio otra muestra de su poderío en el Mundial 2026. El seleccionado galo goleó 4-1 a Noruega en el Gillette Stadium de Boston, se quedó con el primer puesto del Grupo I y avanzó a los 16avos de final con una actuación que confirmó su condición de candidato al título.

Más allá de la ausencia del entrenador Didier Deschamps, quien no dirigió al equipo por el fallecimiento de su madre, Francia respondió con autoridad y encontró en Ousmane Dembélé a la gran figura de la noche.

El delantero del París Saint-Germain liquidó el partido en apenas 32 minutos con un triplete demoledor. Abrió el marcador a los 7 minutos tras una asistencia del capitán francés, amplió la ventaja poco después y completó su hat-trick pasada la media hora, firmando uno de los tripletes más rápidos en la historia de los Mundiales.

Te puede interesar...

Noruega, que ya tenía asegurada la clasificación y presentó una formación con mayoría de suplentes, logró descontar transitoriamente por intermedio de Thelo Aasgaard, aunque nunca consiguió meterse realmente en partido ante el dominio francés.

En el complemento, los escandinavos tuvieron la gran oportunidad de volver a ponerse a tiro mediante un penal. Sin embargo, Jørgen Strand Larsen falló desde los doce pasos y Mike Maignan sostuvo la diferencia con una gran atajada.

Ya en tiempo de descuento, Désiré Doué apareció para cerrar definitivamente la goleada con el 4-1, luego de una buena asistencia de Bradley Barcola.

Con este triunfo, Francia terminó como líder del Grupo I y enfrentará en los 16avos de final a uno de los mejores terceros que surgirán de las restantes zonas. Además, el primer puesto le permite evitar un posible cruce con Argentina hasta una hipotética final.

Por su parte, Noruega, que finalizó segunda en la zona, ya conoce su próximo desafío: enfrentará a Costa de Marfil en busca de un lugar en los octavos de final.

Temas

Te puede interesar