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"Mi peso en gracias": Barassi volvió a convertirse en embajador de San Juan

El conductor compartió la nueva campaña turística "Está muy lindo San Juan", que protagoniza junto a Natalia Pelleriti, y volvió a expresar el cariño que siente por su provincia natal en las redes sociales.

Darío Barassi volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con su tierra natal. El actor y conductor compartió en sus redes sociales el nuevo spot de la campaña turística "Está muy lindo San Juan" y acompañó la publicación con un mensaje que rápidamente fue celebrado por miles de sanjuaninos.

"Está muuuuuuuy lindo San Juan. Una vez más, cara de esta campaña para mostrar lo que es esta provincia exquisita, bella, artística, moderna, soleada y semitera. Te amo SJ. A darle amor. Mi peso en gracias", escribió, fiel a su estilo descontracturado y con una referencia al tradicional pan sanjuanino.

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En esta nueva producción, Barassi comparte protagonismo con la actriz y ex Reina Nacional del Sol, Natalia Pelleriti, recorriendo algunos de los principales atractivos turísticos de la provincia. El spot muestra paisajes emblemáticos, la gastronomía, la cultura y distintos espacios que buscan posicionar a San Juan como uno de los destinos más atractivos del país.

No es la primera vez que el conductor presta su imagen para promocionar la provincia. Cada vez que tiene la oportunidad, destaca sus raíces sanjuaninas y suele compartir recuerdos, anécdotas y mensajes de afecto hacia el lugar donde nació.

Con millones de seguidores en redes sociales, Barassi vuelve a convertirse en uno de los principales embajadores de San Juan, llevando la campaña turística a una audiencia de todo el país.

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