"Mi peso en gracias": Barassi volvió a convertirse en embajador de San Juan

"Está muuuuuuuy lindo San Juan. Una vez más, cara de esta campaña para mostrar lo que es esta provincia exquisita, bella, artística, moderna, soleada y semitera. Te amo SJ. A darle amor. Mi peso en gracias", escribió, fiel a su estilo descontracturado y con una referencia al tradicional pan sanjuanino.

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En esta nueva producción, Barassi comparte protagonismo con la actriz y ex Reina Nacional del Sol, Natalia Pelleriti, recorriendo algunos de los principales atractivos turísticos de la provincia. El spot muestra paisajes emblemáticos, la gastronomía, la cultura y distintos espacios que buscan posicionar a San Juan como uno de los destinos más atractivos del país.