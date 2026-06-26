Darío Barassi volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con su tierra natal. El actor y conductor compartió en sus redes sociales el nuevo spot de la campaña turística "Está muy lindo San Juan" y acompañó la publicación con un mensaje que rápidamente fue celebrado por miles de sanjuaninos.
"Mi peso en gracias": Barassi volvió a convertirse en embajador de San Juan
El conductor compartió la nueva campaña turística "Está muy lindo San Juan", que protagoniza junto a Natalia Pelleriti, y volvió a expresar el cariño que siente por su provincia natal en las redes sociales.