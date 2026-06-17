Un joven de 23 años, de apellido Ortega, fue detenido en el departamento Rivadavia luego de que un grupo de vecinos lo retuviera en la vía pública tras ser acusado de robarle el teléfono celular a su pareja. El hecho ocurrió en las inmediaciones del barrio Laguna, en la localidad de La Bebida.
Lo atraparon los vecinos: le robó el celular a la novia y terminó detenido
El joven de 23 años fue retenido por los habitantes del barrio Laguna, en La Bebida, tras sustraerle el teléfono a la víctima. Interviene Flagrancia.