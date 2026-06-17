Lo atraparon los vecinos: le robó el celular a la novia y terminó detenido

El procedimiento se inició cuando personal del Comando Radioeléctrico Oeste acudió a un llamado en la calle Comercio, donde los vecinos de la zona habían realizado una aprehensión civil. Al llegar al lugar, los efectivos policiales arrestaron formalmente al sospechoso.

Según detallaron las fuentes policiales, la damnificada —una joven también de 23 años— denunció que el sujeto le había sustraído un teléfono celular marca Samsung, modelo A24.