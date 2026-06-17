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Lo atraparon los vecinos: le robó el celular a la novia y terminó detenido

El joven de 23 años fue retenido por los habitantes del barrio Laguna, en La Bebida, tras sustraerle el teléfono a la víctima. Interviene Flagrancia.

Un joven de 23 años, de apellido Ortega, fue detenido en el departamento Rivadavia luego de que un grupo de vecinos lo retuviera en la vía pública tras ser acusado de robarle el teléfono celular a su pareja. El hecho ocurrió en las inmediaciones del barrio Laguna, en la localidad de La Bebida.

El procedimiento se inició cuando personal del Comando Radioeléctrico Oeste acudió a un llamado en la calle Comercio, donde los vecinos de la zona habían realizado una aprehensión civil. Al llegar al lugar, los efectivos policiales arrestaron formalmente al sospechoso.

Según detallaron las fuentes policiales, la damnificada —una joven también de 23 años— denunció que el sujeto le había sustraído un teléfono celular marca Samsung, modelo A24.

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En el caso tomó intervención el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, el Dr. José Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. La causa quedó caratulada provisoriamente como "Hurto simple".

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