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Crecen las versiones sobre la salida de Adorni y ya suenan reemplazantes

Tras las declaraciones de Javier Milei en España, en la Casa Rosada se multiplican las versiones sobre la continuidad del jefe de Gabinete. Diego Santilli y Pablo Quirno aparecen entre los candidatos.

Las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la situación judicial de Manuel Adorni reactivaron las especulaciones sobre el futuro del jefe de Gabinete. Aunque el mandatario ratificó su respaldo político, también dejó en claro que lo removería del cargo si la Justicia lo encontrara culpable, una definición que fue interpretada dentro del oficialismo como un cambio de escenario.

La situación judicial de Adorni comenzó a tener impacto en el funcionamiento del Gobierno. En distintos sectores de la Casa Rosada reconocen que el caso genera desgaste político y dificulta la estrategia parlamentaria del oficialismo, especialmente en el Senado, donde la oposición impulsa pedidos de interpelación y condiciona el tratamiento de distintos proyectos.

Si bien desde el Ejecutivo sostienen que no existe una decisión tomada, también admiten que la continuidad del funcionario es motivo de debate interno y que cualquier definición dependerá exclusivamente del Presidente.

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Los nombres que aparecen para sucederlo

En medio de las versiones sobre un eventual recambio comenzaron a sonar distintos dirigentes para ocupar la Jefatura de Gabinete. Uno de los nombres con mayor consenso es el del ministro del Interior, Diego Santilli, valorado por su capacidad de negociación con gobernadores y bloques aliados, además de mantener diálogo tanto con Karina Milei como con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Otra alternativa que circula es la del canciller Pablo Quirno, quien acompaña al Presidente durante su gira por España y aparece entre las opciones que evalúa el oficialismo.

También fue mencionada la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien actualmente tiene facultades para reemplazar transitoriamente al jefe de Gabinete. Sin embargo, distintas fuentes oficiales relativizan esa posibilidad como una solución definitiva.

Crece la presión interna

Dentro del Gobierno aseguran que la investigación judicial, las explicaciones sobre el patrimonio de Adorni y las rectificaciones de sus declaraciones juradas incrementaron el costo político de su permanencia.

Según trascendió, tanto sectores vinculados a Karina Milei como dirigentes cercanos a Santiago Caputo consideran que el caso comenzó a afectar la agenda del Ejecutivo y las negociaciones parlamentarias.

Por el momento, la postura oficial sigue siendo de respaldo. Sin embargo, en la Casa Rosada coinciden en que las declaraciones de Milei modificaron el escenario y que las próximas horas podrían resultar clave para definir el futuro político del jefe de Gabinete.

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