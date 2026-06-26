Crecen las versiones sobre la salida de Adorni y ya suenan reemplazantes

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Los nombres que aparecen para sucederlo

En medio de las versiones sobre un eventual recambio comenzaron a sonar distintos dirigentes para ocupar la Jefatura de Gabinete. Uno de los nombres con mayor consenso es el del ministro del Interior, Diego Santilli, valorado por su capacidad de negociación con gobernadores y bloques aliados, además de mantener diálogo tanto con Karina Milei como con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Otra alternativa que circula es la del canciller Pablo Quirno, quien acompaña al Presidente durante su gira por España y aparece entre las opciones que evalúa el oficialismo.

También fue mencionada la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien actualmente tiene facultades para reemplazar transitoriamente al jefe de Gabinete. Sin embargo, distintas fuentes oficiales relativizan esa posibilidad como una solución definitiva.

Crece la presión interna

Dentro del Gobierno aseguran que la investigación judicial, las explicaciones sobre el patrimonio de Adorni y las rectificaciones de sus declaraciones juradas incrementaron el costo político de su permanencia.

Según trascendió, tanto sectores vinculados a Karina Milei como dirigentes cercanos a Santiago Caputo consideran que el caso comenzó a afectar la agenda del Ejecutivo y las negociaciones parlamentarias.

Por el momento, la postura oficial sigue siendo de respaldo. Sin embargo, en la Casa Rosada coinciden en que las declaraciones de Milei modificaron el escenario y que las próximas horas podrían resultar clave para definir el futuro político del jefe de Gabinete.