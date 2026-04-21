Pervertido reincidente fue nuevamente condenado y va directo al penal por siete años

La investigación se inició en octubre de 2024, a partir de una alerta internacional que detectó el envío de archivos con contenido ilegal a través de redes sociales. A partir de ese dato, los investigadores lograron identificar al sospechoso mediante su dirección IP y avanzar con las medidas judiciales que derivaron en el secuestro de los dispositivos.

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En el desarrollo del debate también surgieron indicios de que el acusado habría intentado contactar a menores haciéndose pasar por adolescente para solicitar material íntimo. Sin embargo, esa línea no pudo sostenerse judicialmente por falta de pruebas concluyentes sobre la identidad de los interlocutores.

En cuanto a la pena, en un primer momento se le impusieron 6 años de prisión, pero la jueza resolvió además revocar la condena condicional de un año que pesaba sobre él desde 2022 por un hecho similar. De esta manera, ambas sanciones se unificaron en una pena única de 7 años de cumplimiento efectivo, que deberá cumplir en el Penal de Chimbas.

El tribunal también dispuso su inhabilitación absoluta, el decomiso de todos los dispositivos electrónicos y el mantenimiento de las medidas de coerción hasta que la sentencia quede firme. En tanto, el pedido de reparación económica solicitado por la fiscalía fue rechazado, y los fundamentos completos del fallo se darán a conocer en las próximas semanas.