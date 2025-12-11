"
Tras 23 días prófuga, detuvieron a la acusada del ataque en La Estación

Brisa Flores, de 21 años, fue detenida tras 23 días prófuga por el ataque a puñaladas ocurrido el 17 de noviembre en el barrio La Estación, en Rawson. Será imputada en las próximas horas.

La Policía de San Juan detuvo a Brisa Milagros Flores, de 21 años, quien era buscada por el violento ataque ocurrido la madrugada del 17 de noviembre, en el barrio La Estación, en Rawson. La joven fue localizada por la Brigada de la UFI Genérica en la casa de su abuela, donde se había ocultado durante más de tres semanas.

Según confirmaron fuentes del caso, Flores tenía pedido de captura por el delito de tentativa de homicidio y quedó inmediatamente a disposición del fiscal José Plaza.

Cómo fue el ataque

El hecho se registró cerca de la 1.30, en la intersección de calles Frías y 5, cuando la víctima —identificada como Narváez— caminaba por la zona y fue interceptada por tres mujeres, dos de ellas menores de edad, con quienes mantenía conflictos previos. Lo que comenzó como una discusión terminó en una agresión directa.

De acuerdo a la investigación, en medio de la pelea una de las atacantes derribó a la joven y Flores se acercó por detrás para aplicarle múltiples puntazos. Si bien en el video viralizado se observan dos puñaladas, la Policía informó que la víctima recibió diez heridas en la espalda. Narváez fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson y se encuentra fuera de peligro.

La búsqueda y captura

Tras el ataque, Flores permaneció 23 días prófuga. Investigadores de la UFI Genérica siguieron distintos datos aportados por vecinos hasta determinar que la joven se escondía en la vivienda de su abuela, también en Rawson. Allí fue detenida sin resistencia.

Las imágenes difundidas por redes sociales y la declaración de testigos fueron claves para avanzar en la causa. Una fuente policial señaló que “la secuencia completa quedó grabada y permitió identificar a la agresora”.

Lo que viene en la causa

Con la detención concretada, Flores deberá presentarse ante el juez para ser imputada formalmente. La audiencia será en las próximas horas y definirá la continuidad del proceso penal.

