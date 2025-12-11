La Policía de San Juan detuvo a Brisa Milagros Flores, de 21 años, quien era buscada por el violento ataque ocurrido la madrugada del 17 de noviembre, en el barrio La Estación, en Rawson. La joven fue localizada por la Brigada de la UFI Genérica en la casa de su abuela, donde se había ocultado durante más de tres semanas.
Tras 23 días prófuga, detuvieron a la acusada del ataque en La Estación
