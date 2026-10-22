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Trampas, armas y carne de jabalí en un operativo contra la caza furtiva

Los procedimientos fueron realizados por la Policía Rural con autorización del Juzgado de Paz Letrado de Caucete. Secuestraron armas, trampas, cuchillos, aves enjauladas, restos de fauna silvestre y carne de jabalí y vacuno.

Un operativo de la Policía Rural en la localidad de Bermejo terminó con cuatro hombres detenidos y el secuestro de armas, trampas, elementos de faena y productos cárnicos.

Los procedimientos incluyeron cinco allanamientos autorizados por la jueza del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, en el marco de una investigación vinculada con presuntas actividades de caza furtiva.

Durante los procedimientos, los efectivos encontraron distintos elementos asociados a la captura y el procesamiento de animales, además de ejemplares de fauna y carne cuyo origen deberá establecerse en el marco de las actuaciones.

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Armas, trampas y carne de jabalí

En el primero de los domicilios inspeccionados, los uniformados secuestraron jaulas para aves, una trampa para zorros, sierras metálicas, cuchillos de carnicero, lazos y distintos cueros vacunos. También encontraron una cantidad de carne de jabalí que, según manifestó la moradora, rondaba los 8,5 kilos.

En el segundo allanamiento fue aprehendido un hombre de apellido Malla. Allí incautaron herramientas de corte, lazos, una trampa para zorros, boleadoras, elementos de cuero y tres cueros completos de vacuno.

El tercer procedimiento terminó con la detención de un hombre de apellido Ávila.

En la vivienda encontraron trampas de piso, una jaula metálica, boleadoras, una escopeta de doble caño calibre 16 con uno de sus cañones dañado y tres cartuchos calibre 12. También secuestraron lazos y cueros vacunos.

Restos de fauna silvestre y más elementos secuestrados

En el cuarto domicilio fue detenido un hombre de apellido Ferreyra. Los policías secuestraron un quirquincho congelado, un cuero aparentemente de guanaco, trampas metálicas, boleadoras, siete cuchillos de carnicero, una chaira, lazos y dos patas de ñandú, entre otros elementos.

El quinto allanamiento culminó con la aprehensión de un hombre de apellido Carrasco, oriundo del barrio César Aguilar. En el lugar encontraron cuchillos, sierras, ganchos, boleadoras, trampas, aves enjauladas, dos benteveos y una diuca, y un sable con empuñadura de bronce. Además, secuestraron un revólver calibre .22 corto con cartuchos.

En ese domicilio también había productos cárnicos vacunos que presentaban un aparente estado de descomposición: cinco kilos de masa para chorizos, cinco kilos de tocino y once kilos de carne vacuna.

Los cuatro hombres aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 9ª por disposición del Juzgado de Paz de Caucete. La investigación deberá determinar el origen de los elementos y las posibles responsabilidades de los involucrados.

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