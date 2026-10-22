La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que la Promoción volverá a disputarse desde la temporada 2027 en las categorías del Ascenso, a partir de la Primera Nacional y hacia abajo. La decisión se tomó durante una reunión del Comité Ejecutivo y no alcanzará a la Liga Profesional.
Vuelve la Promoción al fútbol argentino: cuándo y desde qué categoría se aplicará
La AFA resolvió recuperar este sistema después de 15 años sin utilizarlo. El nuevo formato modificará las definiciones por la permanencia y el ascenso en distintas divisiones, aunque excluirá a la máxima categoría.