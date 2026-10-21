Una por una las armas que secuestraron al vecino que habría baleado a un nene

La abuela del menor radico la denuncia en la Comisaría 6° tras el traslado de urgencia del niño a la Sala de Urgencias del Hospital Rawson, donde fue asistido por una herida de bala en la pelvis y afortunadamente quedó fuera de peligro. A partir de las tareas de inteligencia de la Brigada de la UFI Genérica, la Justicia individualizó al presunto autor del ataque como Alvarado Cruz y ordenó el registro de su domicilio.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales descubrieron un importante cargamento armamentístico. Entre los elementos incautados destacan un revólver .357 Magnum de gran poder de fuego, un fusil histórico Mauser 1891, carabinas, una escopeta calibre 12 y decenas de cartuchos listos para el uso.