Una violeta disputa de vecinos estuvo a punto de desencadenar una tragedia en el departamento Rawson. El hecho ocurrió en las inmediaciones del barrio El Molle durante una gresca en la que varios sujetos se agredían con piedras y elementos contundentes. En medio de los incidentes, un hombre de entre 40 y 45 años extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos hacia la calle, alcanzando a un niño de 8 años que se encontraba en el lugar.
Una por una las armas que secuestraron al vecino que habría baleado a un nene
La UFI Genérica allanó la vivienda del sospechoso, identificado como Alvarado Cruz, y secuestró un arsenal compuesto por revólveres de alto calibre, fusiles, escopetas y abundante munición.