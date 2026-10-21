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Una por una las armas que secuestraron al vecino que habría baleado a un nene

La UFI Genérica allanó la vivienda del sospechoso, identificado como Alvarado Cruz, y secuestró un arsenal compuesto por revólveres de alto calibre, fusiles, escopetas y abundante munición.

Una violeta disputa de vecinos estuvo a punto de desencadenar una tragedia en el departamento Rawson. El hecho ocurrió en las inmediaciones del barrio El Molle durante una gresca en la que varios sujetos se agredían con piedras y elementos contundentes. En medio de los incidentes, un hombre de entre 40 y 45 años extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos hacia la calle, alcanzando a un niño de 8 años que se encontraba en el lugar.

La abuela del menor radico la denuncia en la Comisaría 6° tras el traslado de urgencia del niño a la Sala de Urgencias del Hospital Rawson, donde fue asistido por una herida de bala en la pelvis y afortunadamente quedó fuera de peligro. A partir de las tareas de inteligencia de la Brigada de la UFI Genérica, la Justicia individualizó al presunto autor del ataque como Alvarado Cruz y ordenó el registro de su domicilio.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales descubrieron un importante cargamento armamentístico. Entre los elementos incautados destacan un revólver .357 Magnum de gran poder de fuego, un fusil histórico Mauser 1891, carabinas, una escopeta calibre 12 y decenas de cartuchos listos para el uso.

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Todo el armamento incautado quedó bajo custodia en la sede de la Comisaría 6° para ser sometido a los peritajes balísticos pertinentes, mientras la causa continúa su trámite judicial para determinar la responsabilidad penal del imputado.

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