Una maniobra imprudente e intempestiva al volante terminó en un trágico siniestro vial en el departamento Albardón. En las primeras horas de este miércoles se confirmó el deceso en el Hospital Rawson de un ciclista que sufrió fractura de cráneo luego de que un automovilista abriera repentinamente la puerta de su coche para bajarse.
Un automovilista abrió la puerta de su auto y provocó la muerte de un ciclista
Un violento e impensado siniestro vial en Albardón terminó en tragedia durante la madrugada de este miércoles.