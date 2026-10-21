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Un automovilista abrió la puerta de su auto y provocó la muerte de un ciclista

Un violento e impensado siniestro vial en Albardón terminó en tragedia durante la madrugada de este miércoles.

Una maniobra imprudente e intempestiva al volante terminó en un trágico siniestro vial en el departamento Albardón. En las primeras horas de este miércoles se confirmó el deceso en el Hospital Rawson de un ciclista que sufrió fractura de cráneo luego de que un automovilista abriera repentinamente la puerta de su coche para bajarse.

El hecho se produjo cuando el conductor del vehículo estacionó a un costado de la calzada y desplegó la puerta sobre la calle. El ciclista, que circulaba a pocos metros y en la misma dirección, no logró esquivar el obstáculo ni accionar los frenos a tiempo, e impactó de lleno.

La violencia del golpe provocó que el ciclista saliera despedido y cayera sobre el asfalto, sufriendo traumatismos graves en la zona craneal. Fue auxiliado de inmediato por profesionales de emergencias y trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde quedó alojado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado hasta que se constató su fallecimiento cerca de la madrugada.

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Las autoridades judiciales de la UFI Delitos Especiales coordinan las pericias mecánicas y los testimonios en la zona para imputar formalmente al conductor del automóvil, cuya maniobra negligente derivó en la pérdida de una vida en la vía pública.

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