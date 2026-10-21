Un automovilista abrió la puerta de su auto y provocó la muerte de un ciclista

El hecho se produjo cuando el conductor del vehículo estacionó a un costado de la calzada y desplegó la puerta sobre la calle. El ciclista, que circulaba a pocos metros y en la misma dirección, no logró esquivar el obstáculo ni accionar los frenos a tiempo, e impactó de lleno.

La violencia del golpe provocó que el ciclista saliera despedido y cayera sobre el asfalto, sufriendo traumatismos graves en la zona craneal. Fue auxiliado de inmediato por profesionales de emergencias y trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde quedó alojado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado hasta que se constató su fallecimiento cerca de la madrugada.