Las ventas en supermercados cayeron por tercer mes en agosto

En cuanto a los medios de pago, nuevamente volvieron a verificarse subas en el uso de medios alternativos como transferencias y pagos con QE, así como en la utilización de efectivo. Por el contrario, cayeron las operaciones con tarjetas.

En paralelo, el consumo en autoservicios mayoristas retrocedió un 1,2% mensual y un 3,6% anual. Así, se mantuvo en "modo serrucho": desde abril alterna variaciones positivas con negativas.

La dinámica tanto a nivel producto como a nivel medios de pago fue similar a la de los supermercados, aunque con un avance aun mayor en el uso de efectivo y una contracción más profunda en tarjetas de crédito.

Donde sí INDEC informó una mejora fue en las ventas de shoppings, que crecieron 3,3% contra julio de este año y 3,7% contra agosto de 2025. Aun así, estos establecimientos no logaron recuperar el nivel de mayo y se mantuvieron en línea con los números de inicios de 2026.

El consumo masivo no levanta: las perspectivas para septiembre son preocupantes

De acuerdo con los adelantos de la consultoras privadas, las perspectivas para septiembre no dan indicios de recuperación. Según Scentia, el consumo masivo cayó 1% mensual, con una baja del 5,3% las ventas en supermercados y del 6,7% en mayoristas.

En los supermercados, el "rojo" acumulado en los primeros nueve meses del año fue del 3,2%. Resaltaron particularmente las pobres performances en bebida sin alcohol (-9,2%), perecederos (-8,1%), desayuno y merienda (-4,6%), bebidas con alcohol (-4,1%) e higiene y cosmética (-3,7%).