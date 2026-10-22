El Ministerio de Educación presentó formalmente denuncias ante la Policía y la Justicia tras detectar la venta ilegal de las computadoras del programa provincial Maestro de América en plataformas y redes sociales. La situación provocó una fuerte reacción de la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien manifestó su profunda indignación ante las publicaciones de adultos tutores o particulares que comercializan la herramienta tecnológica destinada a los estudiantes.
Fuentes denunció la venta de las computadoras del programa Maestro de América
La ministra de Educación de San Juan expresó su indignación tras detectar la comercialización de los equipos en redes sociales.