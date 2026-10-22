Fuentes denunció la venta de las computadoras del programa Maestro de América

"Estoy totalmente indignada porque esto es un delito: es un delito tanto para el que la vende como para el que la compra", remarcó Fuentes en radio Sarmiento. La funcionaria recordó que cada dispositivo entregado en las escuelas está registrado a nombre del adulto responsable y tiene una finalidad exclusivamente pedagógica.

Bloqueo remoto, trazabilidad y advertencia a los compradores

Frente a los ofrecimientos irregulares detectados en el circuito comercial informal, la cartera educativa trabaja con el área de Modernización del Estado para rastrear y neutralizar cada unidad.