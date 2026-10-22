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Fuentes denunció la venta de las computadoras del programa Maestro de América

La ministra de Educación de San Juan expresó su indignación tras detectar la comercialización de los equipos en redes sociales.

El Ministerio de Educación presentó formalmente denuncias ante la Policía y la Justicia tras detectar la venta ilegal de las computadoras del programa provincial Maestro de América en plataformas y redes sociales. La situación provocó una fuerte reacción de la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien manifestó su profunda indignación ante las publicaciones de adultos tutores o particulares que comercializan la herramienta tecnológica destinada a los estudiantes.

"Estoy totalmente indignada porque esto es un delito: es un delito tanto para el que la vende como para el que la compra", remarcó Fuentes en radio Sarmiento. La funcionaria recordó que cada dispositivo entregado en las escuelas está registrado a nombre del adulto responsable y tiene una finalidad exclusivamente pedagógica.

Bloqueo remoto, trazabilidad y advertencia a los compradores

Frente a los ofrecimientos irregulares detectados en el circuito comercial informal, la cartera educativa trabaja con el área de Modernización del Estado para rastrear y neutralizar cada unidad.

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"Si detectamos que la computadora es vendida, la bloqueamos inmediatamente", advirtió la ministra. Asimismo, Fuentes fue tajante respecto a las consecuencias para los responsables directos de estas maniobras: "No vamos a reponer las computadoras a los que las venden".

Desde el Ministerio reiteraron el llamado a la comunidad para cuidar estas herramientas que buscan nivelar la brecha digital y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los alumnos de la provincia.

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