El Servicio Meteorológico Nacional emitió el reporte oficial del tiempo para este jueves 22 de octubre en la provincia de San Juan, anticipando una jornada caracterizada por la abundante nubosidad y el protagonismo del viento. Las condiciones ambientales mantendrán marcas térmicas moderadas, con una temperatura mínima que se ubicó en los 15°C y una máxima estimada que alcanzará los 27°C en horas de la tarde.
Alerta por viento Zonda: se esperan ráfagas de hasta 50 km/h
La jornada de este jueves 22 de octubre se presenta con cielo mayormente nublado y vientos intensos en el Gran San Juan.