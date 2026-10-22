Alerta por viento Zonda: se esperan ráfagas de hasta 50 km/h

Durante la primera parte del día, la masa de aire mantendrá presencia de viento proveniente del sector Sur con intensidades de entre 32 y 41 km/h. Con el correr de las horas, se espera la rotación de las brisas hacia el sector Oeste durante la tarde, período en el cual se prevé el mayor impacto e inestabilidad con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.

A pesar de la cobertura nubosa predominante durante la mañana y la tarde, las probabilidades de precipitaciones sobre el valle del Tulum y zonas aledañas son prácticamente nulas, rondando un margen de entre 0% y 10%. Para la franja nocturna, la temperatura descenderá progresivamente hasta ubicarse en los 19°C, acompañándose por vientos moderados del Sudeste de entre 23 y 31 km/h.