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Alerta por viento Zonda: se esperan ráfagas de hasta 50 km/h

La jornada de este jueves 22 de octubre se presenta con cielo mayormente nublado y vientos intensos en el Gran San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el reporte oficial del tiempo para este jueves 22 de octubre en la provincia de San Juan, anticipando una jornada caracterizada por la abundante nubosidad y el protagonismo del viento. Las condiciones ambientales mantendrán marcas térmicas moderadas, con una temperatura mínima que se ubicó en los 15°C y una máxima estimada que alcanzará los 27°C en horas de la tarde.

Durante la primera parte del día, la masa de aire mantendrá presencia de viento proveniente del sector Sur con intensidades de entre 32 y 41 km/h. Con el correr de las horas, se espera la rotación de las brisas hacia el sector Oeste durante la tarde, período en el cual se prevé el mayor impacto e inestabilidad con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.

A pesar de la cobertura nubosa predominante durante la mañana y la tarde, las probabilidades de precipitaciones sobre el valle del Tulum y zonas aledañas son prácticamente nulas, rondando un margen de entre 0% y 10%. Para la franja nocturna, la temperatura descenderá progresivamente hasta ubicarse en los 19°C, acompañándose por vientos moderados del Sudeste de entre 23 y 31 km/h.

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