El fuero especial de Flagrancia resolvió la condena de Braian Leonel Vera, imponiéndole una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser atrapado in fraganti cometiendo un escruche en una vivienda. La prueba clave del caso la aportaron las cámaras de seguridad privadas de la casa, que transmitieron el atraco en vivo mientras el propietario se encontraba a cientos de kilómetros.
Vio por las cámaras cómo le robaban la casa y el ladrón terminó condenado
Un juicio abreviado en el fuero de Flagrancia dictó dos años de prisión efectiva para Braian Leonel Vera tras un robo en el barrio Altos de Meglioli, en Rawson.