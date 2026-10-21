Vio por las cámaras cómo le robaban la casa y el ladrón terminó condenado

El hecho ocurrió el pasado 18 de octubre a las 13:50 hs en el barrio Altos de Meglioli. Vera, en compañía de un menor de edad, escaló el alambrado perimetral del inmueble, violentó la reja de una puerta ventana y logró acceder al dormitorio principal. Una vez adentro, revolvió las pertenencias de la familia y empaquetó un botín compuesto por $400.000 en efectivo, dispositivos tecnológicos, indumentaria y relojes.

Sin embargo, la activación del sistema de monitoreo remoto cambió el curso de la incursión delictiva. El dueño de casa, que estaba en la provincia de Mendoza, recibió la alerta en su celular, observó los movimientos de los delincuentes a través del circuito cerrado y dio aviso instantáneo al grupo de WhatsApp vecinal y al 911.