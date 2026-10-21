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Vio por las cámaras cómo le robaban la casa y el ladrón terminó condenado

Un juicio abreviado en el fuero de Flagrancia dictó dos años de prisión efectiva para Braian Leonel Vera tras un robo en el barrio Altos de Meglioli, en Rawson.

El fuero especial de Flagrancia resolvió la condena de Braian Leonel Vera, imponiéndole una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser atrapado in fraganti cometiendo un escruche en una vivienda. La prueba clave del caso la aportaron las cámaras de seguridad privadas de la casa, que transmitieron el atraco en vivo mientras el propietario se encontraba a cientos de kilómetros.

El hecho ocurrió el pasado 18 de octubre a las 13:50 hs en el barrio Altos de Meglioli. Vera, en compañía de un menor de edad, escaló el alambrado perimetral del inmueble, violentó la reja de una puerta ventana y logró acceder al dormitorio principal. Una vez adentro, revolvió las pertenencias de la familia y empaquetó un botín compuesto por $400.000 en efectivo, dispositivos tecnológicos, indumentaria y relojes.

Sin embargo, la activación del sistema de monitoreo remoto cambió el curso de la incursión delictiva. El dueño de casa, que estaba en la provincia de Mendoza, recibió la alerta en su celular, observó los movimientos de los delincuentes a través del circuito cerrado y dio aviso instantáneo al grupo de WhatsApp vecinal y al 911.

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La rápida reacción comunitaria hizo que los vecinos se concentraran en el frente de la propiedad, cortándole el escape a los sospechosos. Al verse acorralados, Vera y su cómplice abandonaron el botín e intentaron huir por los fondos. Efectivos policiales aprehendieron a Vera a las pocas cuadras, mientras que el menor fue localizado oculto en un predio contiguo.

La causa finalizó mediante un acuerdo de juicio abreviado liderado por el fiscal Cristian Gerarduzzi y el ayudante fiscal Francisco Rodríguez, logrando recuperar la totalidad de los bienes sustraídos y ordenando el traslado inmediato del condenado al Servicio Penitenciario Provincial.

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