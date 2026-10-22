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Escaparon de la policía en el centro y terminaron detenidos con varias drogas

Los sospechosos, de 23 y 24 años, fueron interceptados en la zona de Entre Ríos y 9 de Julio. El conductor reconoció que llevaban Ketamina, éxtasis y marihuana. Intervino Drogas Ilegales y se inició una causa en la Justicia Federal.

Dos jóvenes de 23 y 24 años fueron detenidos en Capital después de escapar de un intento de identificación policial. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron ketamina, una sustancia identificada como éxtasis y marihuana, según informaron fuentes policiales.

El episodio comenzó cuando los jóvenes circulaban en un Ford Fiesta por calle Mendoza hacia el sur. Al llegar a 9 de Julio, el personal policial les hizo señas para identificarlos, pero el conductor no se detuvo y continuó la marcha por esa calle.

Finalmente, los uniformados lograron interceptar el vehículo en Entre Ríos y 9 de Julio.

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Al entrevistarlos, los efectivos advirtieron que el conductor, de apellido Cerdera y de 23 años, tenía una conducta errática y hostil. De acuerdo con el informe policial, el joven manifestó que llevaban estupefacientes entre sus pertenencias y accedió a exhibirlos.

Ante esa situación, convocaron a personal de Drogas Ilegales, que realizó las pruebas de campo y confirmó resultados positivos para las sustancias secuestradas.

El procedimiento permitió incautar 9 gramos de ketamina, una piedra de color beige de un gramo identificada como éxtasis, 20 gramos de marihuana y una bolsa con otra sustancia vegetal de fuerte aroma.

El acompañante fue identificado como Navarro, de 24 años. Tras el secuestro de las sustancias, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de San Juan para avanzar con las actuaciones correspondientes.

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