Escaparon de la policía en el centro y terminaron detenidos con varias drogas

Al entrevistarlos, los efectivos advirtieron que el conductor, de apellido Cerdera y de 23 años, tenía una conducta errática y hostil. De acuerdo con el informe policial, el joven manifestó que llevaban estupefacientes entre sus pertenencias y accedió a exhibirlos.

Ante esa situación, convocaron a personal de Drogas Ilegales, que realizó las pruebas de campo y confirmó resultados positivos para las sustancias secuestradas.

El procedimiento permitió incautar 9 gramos de ketamina, una piedra de color beige de un gramo identificada como éxtasis, 20 gramos de marihuana y una bolsa con otra sustancia vegetal de fuerte aroma.

El acompañante fue identificado como Navarro, de 24 años. Tras el secuestro de las sustancias, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de San Juan para avanzar con las actuaciones correspondientes.