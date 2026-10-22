Dos jóvenes de 23 y 24 años fueron detenidos en Capital después de escapar de un intento de identificación policial. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron ketamina, una sustancia identificada como éxtasis y marihuana, según informaron fuentes policiales.
Escaparon de la policía en el centro y terminaron detenidos con varias drogas
Los sospechosos, de 23 y 24 años, fueron interceptados en la zona de Entre Ríos y 9 de Julio. El conductor reconoció que llevaban Ketamina, éxtasis y marihuana. Intervino Drogas Ilegales y se inició una causa en la Justicia Federal.