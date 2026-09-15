Presupuesto 2027: Milei no irá al Congreso y negocia obras con provincias

La iniciativa mantendrá como premisa inamovible el equilibrio fiscal de las cuentas públicas. De acuerdo con los adelantos remitidos por el Ministerio de Economía, la proyección oficial apunta a consolidar la desaceleración del índice de precios y fomentar una recuperación de la actividad económica que permita sostener los ingresos tributarios sin incrementar la presión fiscal sobre el sector privado.

Para asegurar los votos necesarios en ambas cámaras, la Casa Rosada entabló conversaciones técnicas con gobernadores aliados y dialoguistas. En ese contexto, se incorporaron en las planillas anexas proyectos de infraestructura vial y de saneamiento en diversas jurisdicciones. Entre las obras acordadas figura la continuidad de los trabajos en la Ruta Nacional 40 y los puentes sobre el río Mendoza, tramo estratégico para la conectividad con la provincia de San Juan.