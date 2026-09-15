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Presupuesto 2027: Milei no irá al Congreso y negocia obras con provincias

El Poder Ejecutivo nacional presenta este martes el proyecto en la Cámara de Diputados fijando las variables económicas para el próximo año. Con el equilibrio fiscal como condición central, la Casa Rosada incluyó obras de infraestructura para sumar el respaldo de las provincias aliadas.

El Gobierno nacional ingresará este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, instrumento que marcará las prioridades económicas y fijará las variables de inflación, recaudación y gasto público. A diferencia de las exposiciones previas, el presidente Javier Milei no encabezará la presentación en el recinto del Congreso.

La iniciativa mantendrá como premisa inamovible el equilibrio fiscal de las cuentas públicas. De acuerdo con los adelantos remitidos por el Ministerio de Economía, la proyección oficial apunta a consolidar la desaceleración del índice de precios y fomentar una recuperación de la actividad económica que permita sostener los ingresos tributarios sin incrementar la presión fiscal sobre el sector privado.

Para asegurar los votos necesarios en ambas cámaras, la Casa Rosada entabló conversaciones técnicas con gobernadores aliados y dialoguistas. En ese contexto, se incorporaron en las planillas anexas proyectos de infraestructura vial y de saneamiento en diversas jurisdicciones. Entre las obras acordadas figura la continuidad de los trabajos en la Ruta Nacional 40 y los puentes sobre el río Mendoza, tramo estratégico para la conectividad con la provincia de San Juan.

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La estrategia legislativa busca recomponer lazos con los bloques vinculados a las gestiones provinciales. Desde el oficialismo sostienen que la inclusión de partidas de infraestructura estará sujeta a la disponibilidad financiera, garantizando que los acuerdos parlamentarios no alteren el principio de déficit cero establecido por el Ejecutivo.

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