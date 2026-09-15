El Gobierno nacional ingresará este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, instrumento que marcará las prioridades económicas y fijará las variables de inflación, recaudación y gasto público. A diferencia de las exposiciones previas, el presidente Javier Milei no encabezará la presentación en el recinto del Congreso.
Presupuesto 2027: Milei no irá al Congreso y negocia obras con provincias
El Poder Ejecutivo nacional presenta este martes el proyecto en la Cámara de Diputados fijando las variables económicas para el próximo año. Con el equilibrio fiscal como condición central, la Casa Rosada incluyó obras de infraestructura para sumar el respaldo de las provincias aliadas.