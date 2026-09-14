De Chimbas a La Paternal: Mateo Mendoza ya es jugador de Argentinos Juniors

La llegada a La Paternal también tiene un dato particular para San Juan: Mendoza será el tercer futbolista vinculado al fútbol de la provincia que integra el plantel del Bicho durante 2026.

La historia de Mendoza comenzó en Villa Obrera, en Chimbas, donde dio sus primeros pasos con una pelota. Su formación continuó en la escuelita de fútbol Vilo, ubicada sobre calle Coll, en Rivadavia. En 2021 apareció una oportunidad que terminaría cambiando su carrera. El defensor viajó a Mendoza para realizar una prueba en Godoy Cruz, la superó y decidió continuar allí su formación.

El esfuerzo tuvo su recompensa. Con apenas 18 años llegó a debutar en Primera y comenzó a transitar un camino que ahora suma un nuevo capítulo en Argentinos Juniors.

El Bicho representa además un destino acorde con el perfil de Mendoza, ya que se trata de una institución reconocida por su trabajo en inferiores y por darle espacio a futbolistas jóvenes.

Mendoza no llegará solo a La Paternal. En el plantel de Argentinos Juniors también están Matías Giménez y Francisco Álvarez, ambos surgidos de las inferiores de San Martín de San Juan.

Giménez, delantero, llegó al Bicho después de su paso por Independiente. Álvarez, defensor, también se formó en el Verdinegro y luego continuó su carrera fuera de la provincia hasta alcanzar el fútbol de Primera.

De esta manera, Argentinos contará durante 2026 con tres futbolistas ligados al fútbol sanjuanino, una presencia que vuelve a poner en escena a los jugadores formados en la provincia.

Un nuevo desafío

Para Mendoza, el desafío será ahora ganarse un lugar en un plantel de Primera y aprovechar una oportunidad que aparece después de sus primeros pasos profesionales en Godoy Cruz.

El préstamo se extenderá hasta diciembre de 2027 y contempla una opción de compra, por lo que su rendimiento en La Paternal también podría definir si su próximo paso termina siendo definitivo.

Aquel chico que comenzó jugando en Villa Obrera y que pasó por una escuelita de Rivadavia antes de probarse en Mendoza ahora tiene una nueva estación en su carrera: Argentinos Juniors y el desafío de afirmarse en Primera División.