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Inédito procedimiento: un hospital rural realizó su primera ablación

Un equipo de enfermeros y especialistas de la institución concretó la extracción de tejido ocular tras un operativo completo en la periferia de la provincia. El nosocomio busca convertirse en "Hospital Donante".

El Hospital 25 de Mayo marcó un precedente en la provincia al concretar una inédita ablación de córneas realizada íntegramente por su propio equipo de profesionales. Se trata de un hito asistencial para la periferia de San Juan, ya que es la primera vez que un hospital de perfil rural abarca todo el proceso: desde la detección del donante y el acompañamiento familiar hasta la propia intervención quirúrgica del tejido.

El procedimiento se llevó a cabo en el servicio de Clínica Médica y contó con la intervención de diez profesionales de la casa —principalmente personal de enfermería— capacitados a través del Instituto de Ablación e Implante de San Juan (INAISA). La coordinación estuvo a cargo de los licenciados en Enfermería Mariana Vera y Santiago Cáceres, becarios del Programa Nacional del INCUCAI, junto al jefe de internación, el doctor Darío Kenny.

El operativo se activó tras el fallecimiento de un paciente alojado en el nosocomio. Tras la comunicación con la familia en el marco de la Ley Justina, los allegados dieron su consentimiento en un clima de diálogo y empatía. Posteriormente, los profesionales realizaron la ablación, dejando en manos del INAISA el posterior procesamiento y la asignación del tejido.

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El director del nosocomio, el doctor Néstor Martínez, remarcó el valor de que la iniciativa haya surgido del propio personal de la periferia provincial, quienes buscaron capacitarse para ampliar la atención sanitaria. Este avance abre la puerta para que el Hospital 25 de Mayo sea calificado formalmente como "Hospital Donante", descentralizando la procuración de órganos en la provincia.

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