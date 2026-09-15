El Hospital 25 de Mayo marcó un precedente en la provincia al concretar una inédita ablación de córneas realizada íntegramente por su propio equipo de profesionales. Se trata de un hito asistencial para la periferia de San Juan, ya que es la primera vez que un hospital de perfil rural abarca todo el proceso: desde la detección del donante y el acompañamiento familiar hasta la propia intervención quirúrgica del tejido.
Inédito procedimiento: un hospital rural realizó su primera ablación
Un equipo de enfermeros y especialistas de la institución concretó la extracción de tejido ocular tras un operativo completo en la periferia de la provincia. El nosocomio busca convertirse en "Hospital Donante".