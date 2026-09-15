Inédito procedimiento: un hospital rural realizó su primera ablación

El procedimiento se llevó a cabo en el servicio de Clínica Médica y contó con la intervención de diez profesionales de la casa —principalmente personal de enfermería— capacitados a través del Instituto de Ablación e Implante de San Juan (INAISA). La coordinación estuvo a cargo de los licenciados en Enfermería Mariana Vera y Santiago Cáceres, becarios del Programa Nacional del INCUCAI, junto al jefe de internación, el doctor Darío Kenny.

El operativo se activó tras el fallecimiento de un paciente alojado en el nosocomio. Tras la comunicación con la familia en el marco de la Ley Justina, los allegados dieron su consentimiento en un clima de diálogo y empatía. Posteriormente, los profesionales realizaron la ablación, dejando en manos del INAISA el posterior procesamiento y la asignación del tejido.