Entre dolor, bronca y pedidos de justicia, Calingasta marchó por Camila

Desde la plaza General San Martín, los manifestantes avanzaron por avenida Presidente Roca del Sur hasta calle San Martín, y desde allí continuaron hacia el este hasta el ingreso al Escuadrón 26 de Gendarmería, donde finalmente se concentraron y realizaron el reclamo de justicia.

La movilización reunió a una cantidad importante de personas y estuvo atravesada por dolor, bronca y pedidos de justicia, en una comunidad que quedó profundamente conmocionada por la muerte de la joven.

La movilización también encontró eco en las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo hacia los familiares de la joven. Desde Rosario, donde permanece la familia, una prima de Camila agradeció especialmente el acompañamiento recibido desde San Juan.

Según pudo confirmar este diario, familiares de Camila estuvieron presentes en el escuadrón de gendarmería este lunes y estaban al tanto de la manifestación local.

“Muchas gracias a San Juan por el apoyo y por su pedido de justicia. Nosotros acá en Rosario también vamos a hacer marchas cuando resolvamos lo del cuerpo de Cami. De verdad, muchas gracias por el pedido de justicia”, expresó.

El mensaje que recibió la familia desde San Juan fue igualmente contundente: “No están solos”.

Camila Agustina Vecchiarello tenía 26 años y había dejado Rosario con el objetivo de construir un futuro dentro de Gendarmería Nacional. Durante el curso de ingreso, iniciado en febrero de este año, conoció a Carlos Gonzalo Riveros, un joven oriundo de Salta que también atravesaba el proceso de formación.

La relación avanzó rápidamente y ambos terminaron conviviendo en un departamento del complejo destinado a gendarmes y aspirantes, ubicado en calle Cordillera de Ansilta al 48, en Barreal.

La madrugada del domingo terminó con la joven asesinada. Según la investigación, presentaba nueve heridas provocadas con un arma blanca, mientras que Riveros fue encontrado junto a ella y con signos compatibles con un intento de suicidio.

El hombre recibió atención médica y posteriormente quedó detenido por orden judicial. La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales, bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio. El expediente es investigado preliminarmente como femicidio.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas previas al crimen y determinar las circunstancias que llevaron al desenlace.

Entre las imágenes y videos de la movilización quedó registrado también el testimonio de una mujer que tomó la palabra frente a los presentes.

Según pudo conocerse, se trata de una persona que conocía de cerca tanto a Camila como al principal acusado, por lo que su relato estuvo atravesado no solamente por el impacto de la muerte de la joven, sino también por el conocimiento que tenía de ambos.

Su intervención se convirtió en uno de los momentos de mayor carga emocional de la marcha, en una jornada en la que el pedido volvió a repetirse entre carteles, voces y lágrimas: justicia por Camila.