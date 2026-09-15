El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 15 de septiembre condiciones de tiempo estable y un marcado registro fresco durante la mañana en la provincia de San Juan. La jornada comenzó con una mínima de 3°C y el termómetro escalará hasta alcanzar una máxima proyectada de 20°C durante la tarde.
Clima en San Juan: leve ascenso de temperatura con máxima de 20°C
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 15 de septiembre una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 3°C.