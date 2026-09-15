"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > clima

Clima en San Juan: leve ascenso de temperatura con máxima de 20°C

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 15 de septiembre una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 3°C.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 15 de septiembre condiciones de tiempo estable y un marcado registro fresco durante la mañana en la provincia de San Juan. La jornada comenzó con una mínima de 3°C y el termómetro escalará hasta alcanzar una máxima proyectada de 20°C durante la tarde.

El cielo se presentará ligeramente nublado durante las primeras horas del día, incrementando la cobertura de nubes hacia la tarde de manera parcial y descendiendo a algo nublado al llegar la noche. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0% para todo el departamento Capital y zonas aledañas.

En cuanto a la circulación del aire, el viento se desplazará inicialmente desde el sector Sur a velocidades de entre 7 y 12 km/h. Con el transcurso de las horas rotará hacia el Este durante la tarde, para retornar finalmente a la dirección Sur en la noche, alcanzando intensidades de entre 13 y 22 km/h sin registro de ráfagas de consideración.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar