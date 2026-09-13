Encontraron muerta a una joven aspirante a Gendarmería e investigan a su pareja

Las primeras informaciones confirman que la principal hipótesis de los investigadores se centra en un hecho violento. En tanto, la pareja de la víctima permanece internada en un centro de salud tras un presunto intento de quitarse la vida posterior al hecho, por lo que se encuentra bajo la lupa de la Justicia como el principal sospechoso.

En el lugar se desplegó un operativo conjunto con la intervención de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y la UFI Delitos Especiales. Las autoridades avanzan con las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento y definir las responsabilidades procesales del investigado.