Una mujer que realizaba su formación como aspirante a Gendarmería fue encontrada sin vida en las últimas horas en la localidad de Barreal, en Calingasta. El hallazgo se produjo cuando un grupo de compañeros de la fuerza acudió a un domicilio de la zona y descubrió la escena.
Encontraron muerta a una joven aspirante a Gendarmería e investigan a su pareja
El hecho ocurrió en las últimas horas en Barreal. Compañeros de la víctima hallaron el cuerpo en una vivienda y la UFI Delitos Especiales trabaja en el lugar.