Un adolescente fue detenido tras un violento asalto a un remisero
El hecho ocurrió en el barrio Teresa de Calcuta. El joven demorado habría sido quien apuntó con el arma y efectuó un disparo durante la fuga.
El hecho ocurrió en el barrio Teresa de Calcuta. El joven demorado habría sido quien apuntó con el arma y efectuó un disparo durante la fuga.
Un adolescente de 17 años fue demorado durante la noche de este viernes en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, luego de ser señalado como uno de los presuntos autores de un violento asalto contra un remisero.
El episodio ocurrió en inmediaciones de la manzana Q, donde tres sujetos habrían interceptado un remis. Según la información policial, uno de los delincuentes amenazó al conductor apuntándolo con un arma de fuego, mientras los otros dos le sustraían un teléfono celular Motorola Edge 60 y la suma de 80 mil pesos en efectivo.
Tras concretar el robo, los tres sospechosos escaparon hacia el sector sur del barrio. Durante la huida, el joven que habría portado el arma efectuó un disparo, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.
La intervención policial se produjo luego de que efectivos que realizaban recorridas de prevención fueran alertados por el operador de turno del CISEM sobre el asalto.
A partir de las características aportadas, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda y, minutos después, en inmediaciones de la manzana K, observaron a un joven que corría por la zona y coincidía con la descripción brindada.
Al interceptarlo, constataron que se trataba de un adolescente de 17 años. Posteriormente, el damnificado se presentó en el lugar y lo señaló como la persona que lo había amenazado con el arma de fuego durante el asalto.
La causa fue caratulada como robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, con intervención del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.