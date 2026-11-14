Un adolescente fue detenido tras un violento asalto a un remisero

Tras concretar el robo, los tres sospechosos escaparon hacia el sector sur del barrio. Durante la huida, el joven que habría portado el arma efectuó un disparo, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

La intervención policial se produjo luego de que efectivos que realizaban recorridas de prevención fueran alertados por el operador de turno del CISEM sobre el asalto.

A partir de las características aportadas, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda y, minutos después, en inmediaciones de la manzana K, observaron a un joven que corría por la zona y coincidía con la descripción brindada.

Al interceptarlo, constataron que se trataba de un adolescente de 17 años. Posteriormente, el damnificado se presentó en el lugar y lo señaló como la persona que lo había amenazado con el arma de fuego durante el asalto.

La causa fue caratulada como robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, con intervención del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.